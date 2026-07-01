Conseils pour éviter qu'ils soient affectés
Canicule : votre animal de compagnie aussi a chaud
Les prochains jours s'annoncent particulièrement chaud dans la région de Vaudreuil-Soulanges et comme les humains, les animaux de compagnie sont eux aussi susceptibles d'en être affectés.
Alors que les températures ressenties frôleront la barre du 40°C cette fin de semaine, voici quelques conseils pour aider votre animal de compagnie à passer au travers des grosses chaleurs.
Hydratation
Contrairement à l'humain, le chien ne peut pas réguler sa température corporelle par la sudation, seul son halètement lui permet de se refroidir. Assurez-vous que votre chien ou votre chat ait toujours de l'eau fraîche à sa disposition, en lui ajoutant une seconde gamelle par exemple.
Évitez les ballades
Comme chez l'humain, mieux vaut réduire l'exercice par période de grandes chaleurs. Un effort musculaire risque de faire monter la température corporelle de Fido beaucoup trop rapidement, ce qui est à éviter.
Préférez les marches tôt le matin ou tard en soirée, quand les températures sont un peu plus fraîches. D'ailleurs, saviez-vous que l'asphalte trop chaud pouvait abîmer les coussinets sous les pattes ? Voilà une autre bonne raison de laisser tomber la marche du midi.
Rafraîchir avec une serviette humide
Mouiller régulièrement le pelage de votre animal l'aidera à réguler sa température. Si vous avez accès à une piscine, vous pouvez aussi le baigner ou l'arroser avec un arrosoir.
Rappelons que la majorité des municipalités interdisent les chiens dans les jeux d'eau municipaux. Or, une petite piscine gonflable pour enfant peut très bien faire l'affaire!
Lui donner accès à une pièce fraîche
Le carrelage de la salle de bain est souvent très apprécié par les animaux lors de canicules. Offrez à votre animal un espace où il y a de l'ombre et peut-être même un ventilateur.
Ne JAMAIS laisser un animal dans la voiture
Chaque année, l'histoire se répète, des animaux sont laissés dans les voitures stationnées au soleil. Selon certaines données, un chien peut mourir en 20 minutes dans un véhicule lorsque la température extérieure se situe entre 20º et 25°C.
Toutefois, contrairement à ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, il est interdit de briser une vitre de voiture quand un animal se trouve à l'intérieur de celle-ci. Mieux vaut contacter les policiers pour les aviser de la situation. Vous vous éviterez ainsi une amende.
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