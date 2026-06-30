Une collecte spéciale prévue les vendredis 3 et 10 juillet

En cette période des déménagements, la Ville de Vaudreuil-Dorion tiendra une collecte spéciale de matières recyclables les 3 et 10 juillet prochains. La première aura lieu dans les secteurs C, D et E, tandis que la seconde est prévue une semaine plus tard dans les secteurs A et B.

On peut utiliser l'outil de recherche accessible sur la Ville de Vaudreuil-Dorion pour savoir le secteur où se situe une résidence.

Pour y participer, il suffit de placer les matières recyclables dans des sacs transparents. Il faut aussi démonter et empiler les boîtes de carton dans une seule boîte de taille maximum de 90 centimètres par 90 centimètres et la placer à une distance de 60 centimètres du bac bleu.

Dans le même ordre d'idées, une collecte de branches est aussi à prévoir le 20 juillet prochain dans les secteurs A et B et le 27 juillet pour le secteur C. Pour les secteurs D et E, elle se tiendra le 3 août.

On peut consulter l'horaire des collectes sur le site Internet de la Ville.