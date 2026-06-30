Le thermomètre pourrait grimper cette semaine
Avertissement de chaleur intense prévue dans la région
Météo Canada a confirmé un avertissement modéré de chaleur intense pour la semaine du 29 juin au 4 juillet dans Vaudreuil-Soulanges. Dans certains cas, les vagues de chaleur peuvent atteindre des maximums de 30 et 33 degrés Celsius et des minimums se situant entre 20 et 23 degrés Celsius. Pendant cette période, soit du mercredi au samedi, l'indicateur d'humidex pourrait afficher des valeurs oscillant entre 40 et 44.
Les journées de mercredi et de jeudi sont les pires avec notamment des possibilités d'averse et des températures pouvant atteindre plus de 34 degrés. Au moment d'écrire ces lignes, des orages sont également prédits pour mardi.
Quand la canicule frappe, il est suggéré de se protéger et de garder un œil sur les gens les plus à risque de son entourage. Les ménages sont encouragés à prendre des nouvelles des personnes âgées et des personnes qui vivent seules.
Surveillez les premiers signes d’épuisement dû à la chaleur que vous ou d’autres personnes pourriez présenter. Les signes peuvent comprendre des maux de tête, des nausées, des étourdissements, la soif, une urine foncée et une fatigue intense. Cessez votre activité et buvez de l’eau.
En cas de coup de chaleur intense, peau rouge et chaude, étourdissements, nausées, confusion et un niveau de conscience altéré, il ne faut pas hésiter à communiquer avec les services d'urgence. En attendant l’arrivée des secours médicaux, essayez de rafraîchir la personne en la déplaçant dans un endroit frais, en retirant ses vêtements superflus, en appliquant de l’eau froide ou des blocs réfrigérants autour de son corps.
Les autorités recommandent de boire de l'eau régulièrement, sans attendre d'avoir soif, d'aérer le logement lorsque la température extérieure est plus fraîche et d'utiliser la climatisation ou un ventilateur pour rafraîchir l'air. Si la chaleur persiste à l'intérieur, il est conseillé de se rendre dans un endroit climatisé ou ombragé, comme un centre de rafraîchissement, un centre communautaire, une bibliothèque ou un parc.
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