Le rapport du BAPE est enfin disponible concernant GD

Le lundi 29 juin, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a publié son rapport d’enquête sur l’agrandissement de l’usine de fabrication de matériaux énergétiques sur le territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield par General Dynamics.

Il est possible de consulter les 88 pages du rapport en ligne, mais notre équipe a pris bien soin de vous faire le compte rendu suivant. Pour faire court, la commission d’enquête a déterminé que le projet est justifié en raison de sa compatibilité avec les orientations stratégiques du Canada en matière de défense. Elle estime aussi que le projet n'est pas risqué pour les populations à proximité du site de General Dynamics en cas d’accident industriel.

Précisément, l'entreprise d'origine américaine désire ajouter une ligne de production à son site régional afin d'augmenter sa capacité de produire davantage de propulsif M312A2, qui entre dans la fabrication de systèmes d’artillerie lourde, notamment d’obus de 155 mm.

Financé par l'armée américaine, le projet nécessite un investissement d’environ 390 M$. Il est estimé que 150 emplois directs seraient créés, en plus de ceux liés aux travaux de construction.

L'historique des faits

Rappelons que le 21 janvier dernier, le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) de l'époque, Bernard Drainville, avait mandaté ledit BAPE pour qu'il tienne une audience publique sur le projet.

Le président du BAPE, Alain R. Roy, a constitué une commission d’enquête dont le mandat a débuté le 16 février 2026 pour une durée maximale de quatre mois, soit du 16 février au 15 juin 2026.

Au cours des quatre séances d'audience publique, les participants ont exprimé leur point de vue, leurs opinions et leurs préoccupations. Parmi les enjeux abordés, l’apport du projet aux intérêts canadiens en matière de défense, le brûlage à l’air libre des matières résiduelles explosives ou contaminées aux explosifs, le choix de stations de mesure de la qualité de l’air ambiant situées à l’extérieur de la région d’accueil du projet et les risques d’accidents industriels ont tous été mis de l'avant.

Émettre des suggestions

La commission recommande à tout le monde que le projet soit bonifié à plusieurs niveaux dans l'optique de réduire les impacts environnementaux et de favoriser son développement.

Le BAPE invite General Dynamics à élargir la caractérisation de ses émissions atmosphériques, à rendre publiques les données recueillies et à collaborer avec le ministère de l'Environnement pour trouver des solutions permettant de limiter le brûlage à l'air libre de matières contaminées aux explosifs, principale source de particules fines.

Du côté du gouvernement maintenant, la commission recommande à Québec de tenir compte des risques potentiels d'atteinte au droit international humanitaire liés aux exportations de munitions et de mettre en place un espace de dialogue permettant à la population d'exprimer ses préoccupations concernant le développement de l'industrie de la défense dans un contexte international de plus en plus tendu.