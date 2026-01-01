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Une éclipse partielle à observer le mercredi 12 août en après-midi

durée 12h00
12 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Ce mercredi 12 août en après midi, le soleil sera partiellement caché par la lune, ce qui causera une éclipse solaire. Tout comme en avril 2024, il faudra se protéger les yeux pour pouvoir l'admirer. 

Une éclipse solaire se produit lorsque le soleil est caché par la lune. On en rencontre trois types :

- l’éclipse partielle, lorsque l’ombre de la lune ne se rend pas directement à la Terre
- l’éclipse annulaire, lorsque la lune ne cache pas totalement le disque solaire et que la Lune est trop loin de celle-ci
- l’éclipse totale, lorsque la lune est assez proche de la terre et qu’elle cache complètement le disque solaire; 

Sur la terre, les éclipses solaires se produisent sur une mince bande et leur durée peut varier de quelques secondes à quelques minutes. Lors d’une éclipse totale, il est possible d’apercevoir une couronne autour du Soleil. C’est, de l’avis de plusieurs, l’événement le plus marquant en astronomie, car le ciel s’obscurcit. Pour quelques instants, c’est la nuit en plein jour. Les éclipses totales ne se produisent que très rarement au même endroit.

Le 12 août au Québec une éclipse solaire partielle

Tous se rappellent de l'éclipse solaire du 8 avril dernier éclipse totale. Maintenant ce sera au tour des Islandais et des Espagnols à avoir une éclipse solaire totale. Les gens du Québec, auront droit le 12 août à une éclipse à 25% en après midi. Elle devrait atteindre son paroxysme vers 14 h au Québec. 

Observer une éclipse solaire est très dangereux. Le Soleil ne nous éblouit pas, mais les rayons qui s’en dégagent sont néanmoins nocifs, justifiant le recours à une protection adéquate comme un filtre solaire ou encore la méthode par projection. Cette dernière consiste à utiliser une boîte à chaussures, à y percer un petit trou pour laisser passer le soleil, ainsi qu’un grand trou pour l’observer. Les deux trous doivent être placés à une des extrémités de la boîte. L’observateur mettra l’œil dans le grand trou et le petit trou laissera passer la lumière du Soleil. Celui-ci sera alors projeté dans le fond de la boîte. 

 

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