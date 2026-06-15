Tout l'été
Les opérations d'éradication de la châtaigne d’eau se poursuivent à Rigaud
L’équipe du COBAVER-VS est sur l’eau jusqu'au 1ᵉʳ septembre, du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h dans le secteur de Rigaud afin d'éradiquer la châtaigne d'eau, une plante nuisible.
La châtaigne d’eau (Trapa natans) est une espèce exotique envahissante qui, une fois introduite dans un cours d’eau, forme de denses tapis de végétation à la surface de l’eau. Ceux-ci bloquent la lumière, nuisent aux espèces indigènes et empêchent le passage des embarcations. En raison de ses effets nuisibles, ainsi que de sa grande capacité de propagation, la châtaigne d’eau représente un enjeu majeur.
Cet été, le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) procède à l’arrachage manuel des châtaignes d’eau dans les baies et le long des rives de la Ville de Rigaud. Actuellement à sa troisième année sur trois, cette campagne vise à éradiquer cette plante nuisible, répartie sur une superficie de 363 hectares le long de la rivière des Outaouais.
Ces travaux seront réalisés par trois agents en environnement à bord d’une chaloupe à moteur. Un drone sera également utilisé à des fins scientifiques afin de repérer les colonies de châtaignes d’eau et d’assurer le suivi des superficies touchées. Ces interventions auront parfois lieu près des propriétés riveraines.
De plus, un conteneur sera installé à la descente de bateau de Pointe-Séguin dans le but d'entreposer les plantes arrachées. La collaboration des citoyens est demandée pour respecter l’utilisation de ce conteneur et éviter les dépôts sauvages qui pourraient nuire au travail de nos agents.
Cette campagne d’éradication de la châtaigne d’eau est rendue possible grâce au financement du Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de la faune du Québec et du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). La réussite de cette campagne est également rendue possible grâce à l’appui financier de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges. Également la Ville de Rigaud, la Ville de Hudson et la Ville de Vaudreuil-Dorion pour leur soutien financier à l’arrachage de 2026.
Pour plus d’informations sur la châtaigne d’eau, ce projet ou le COBAVER-VS, on peut consulter le site web : https://cobaver-vs.org/.
À lire également:
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Ce que les Vaudreuil-Soulangeois électrifient vraiment en 2026
Du 11 mars au 19 août 2026, en Montérégie, 204 demandes ont été enregistrées chez Branché QC pour électrifier des bornes de recharge, des panneaux solaires, des thermopompes et plus. De ce nombre, 17 provenaient de la région de Vaudreuil-Soulanges. Coup d’œil sur le baromètre de l’électrification résidentielle au Québec. Avant ...LIRE LA SUITE
Des détecteurs de radon à 5 $ pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion
La Ville de Vaudreuil-Dorion met à la disposition des citoyens, depuis le 5 septembre, des détecteurs de radon au coût de 5 $. L'objectif? Inciter sa population à mesurer la concentration de ce gaz dans son domicile. Cette somme inclut l'analyse et l'envoi postal. Dans le passé, la Ville de Vaudreuil-Dorion s’associait à l’Association ...LIRE LA SUITE
Échantillonnage d'eau gratuits pour les maisons datant de plus de 1970
La Ville de Saint-Zotique avise ses citoyens qu'elle procédera bientôt à des analyses afin de détecter s’il y a des traces de métaux dans l’eau potable de certains domiciles construits avant 1970. Les propriétaires de maisons construites avant 1970 sont invités à prendre rendez-vous gratuitement pour un échantillonnage de leur eau, ...LIRE LA SUITE