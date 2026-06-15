Les opérations d'éradication de la châtaigne d’eau se poursuivent à Rigaud

L’équipe du COBAVER-VS est sur l’eau jusqu'au 1ᵉʳ septembre, du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h dans le secteur de Rigaud afin d'éradiquer la châtaigne d'eau, une plante nuisible.

La châtaigne d’eau (Trapa natans) est une espèce exotique envahissante qui, une fois introduite dans un cours d’eau, forme de denses tapis de végétation à la surface de l’eau. Ceux-ci bloquent la lumière, nuisent aux espèces indigènes et empêchent le passage des embarcations. En raison de ses effets nuisibles, ainsi que de sa grande capacité de propagation, la châtaigne d’eau représente un enjeu majeur.

Cet été, le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) procède à l’arrachage manuel des châtaignes d’eau dans les baies et le long des rives de la Ville de Rigaud. Actuellement à sa troisième année sur trois, cette campagne vise à éradiquer cette plante nuisible, répartie sur une superficie de 363 hectares le long de la rivière des Outaouais.

Ces travaux seront réalisés par trois agents en environnement à bord d’une chaloupe à moteur. Un drone sera également utilisé à des fins scientifiques afin de repérer les colonies de châtaignes d’eau et d’assurer le suivi des superficies touchées. Ces interventions auront parfois lieu près des propriétés riveraines.

De plus, un conteneur sera installé à la descente de bateau de Pointe-Séguin dans le but d'entreposer les plantes arrachées. La collaboration des citoyens est demandée pour respecter l’utilisation de ce conteneur et éviter les dépôts sauvages qui pourraient nuire au travail de nos agents.

Cette campagne d’éradication de la châtaigne d’eau est rendue possible grâce au financement du Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de la faune du Québec et du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). La réussite de cette campagne est également rendue possible grâce à l’appui financier de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges. Également la Ville de Rigaud, la Ville de Hudson et la Ville de Vaudreuil-Dorion pour leur soutien financier à l’arrachage de 2026.

Pour plus d’informations sur la châtaigne d’eau, ce projet ou le COBAVER-VS, on peut consulter le site web : https://cobaver-vs.org/.