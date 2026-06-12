La MRC de Vaudreuil-Soulanges aimerait une consultation locale
« On invite ALTO à venir rencontrer les citoyens »
Après les municipalités de Pointe-Fortune et de Rigaud, c’est au tour de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de lancer un appel aux responsables du projet ALTO. Pour l’instance régionale, les résidents locaux ont droit d’obtenir plus d’informations. Elle se tourne maintenant vers d’autres organisations pour appuyer sa demande.
Les MRC peuvent être appelées à réagir sur des enjeux qui concernent plusieurs municipalités sur son territoire où encore dans des questions qui relèvent de ses compétences. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a notamment pris position dans le projet de pipeline de la compagnie Enbridge il y a une dizaine d’années.
Sans se mobiliser directement en opposition avec le train à grande vitesse (TGV) d’ALTO, la MRC régionale se prépare à prendre le parti des résidents de Pointe-Fortune et de Rigaud qui demandent certaines réponses. Les 23 maires qui composent le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges seront appelés à se positionner sur une résolution en ce sens la semaine prochaine.
En essence, le document demande à ALTO d’organiser une séance d’information ouverte aux citoyens des deux municipalités directement concernées. Le projet de résolution prévoit aussi une requête, pour ALTO, de documenter l’impact du TGV sur les activités agricoles et économiques locales.
« ALTO a proposé de venir rencontrer les élus mais nous pensons que les citoyens devraient aussi pouvoir être informés », signale Julie Cassab, directrice des communications et du développement social à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Elle explique du même souffle que l’organisation qu’elle représente n’a pas en main les informations nécessaires pour prendre fermement position. « Les citoyens du coin ont vu des drones voler par-dessus leur maison, ils ont reçu des lettres. Je crois que c’est légitime qu’ils puissent être rencontrés directement », conclut-elle.
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