Forum citoyen: une étape clé pour le Plan climat régional de V-S

La MRC de Vaudreuil-Soulanges convie les résidents de la région à son Forum citoyen du Plan climat régional. Ce rassemblement est un jalon important dans la réalisation du projet régional.

Le forum se tiendra le mardi 16 juin au Pavillon Wilson à Coteau-du-Lac à compter de 18 h. Cette étape marquante dans l'élaboration du Plan climat fait suite à une première période de consultation dans les derniers mois. L'activité participative en question sera une occasion pour les citoyens de la région de se faire entendre.

Les participants seront invités à réfléchir collectivement aux projets climatiques qui leur

tiennent à cœur et à imaginer à quoi pourrait ressembler leur communauté en 2030 si ces

projets se concrétisaient. À travers une formule participative de construction de récits en

petits groupes, puis un vote individuel, chaque voix contribuera directement à orienter les

actions du Plan climat.