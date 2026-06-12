MRC de Vaudreuil-Soulanges
Forum citoyen: une étape clé pour le Plan climat régional de V-S
La MRC de Vaudreuil-Soulanges convie les résidents de la région à son Forum citoyen du Plan climat régional. Ce rassemblement est un jalon important dans la réalisation du projet régional.
Le forum se tiendra le mardi 16 juin au Pavillon Wilson à Coteau-du-Lac à compter de 18 h. Cette étape marquante dans l'élaboration du Plan climat fait suite à une première période de consultation dans les derniers mois. L'activité participative en question sera une occasion pour les citoyens de la région de se faire entendre.
Les participants seront invités à réfléchir collectivement aux projets climatiques qui leur
tiennent à cœur et à imaginer à quoi pourrait ressembler leur communauté en 2030 si ces
projets se concrétisaient. À travers une formule participative de construction de récits en
petits groupes, puis un vote individuel, chaque voix contribuera directement à orienter les
actions du Plan climat.
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