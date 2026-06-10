Veille d'orages violents en vigueur dans la région du Suroît

Le mercredi 10 juin, Environnement Canada a émis une alerte météo pour le secteur du Suroît. Une veille d'orages violents est en vigueur et pourrait produire de la pluie forte.

Les précipitations pourraient débuter dès cet après-midi et s'échelonner jusqu'en soirée. Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines sur les plans d’eau. Les conditions routières pourraient être difficiles. Des pannes de courant sont possibles par endroits, informe l'instance spécialisée en prévisions météorologiques.