Avis d'épandage de pesticides sur le territoire de Vaudreuil-Dorion

Exo - Réseau de transport métropolitain avise la population que dans la semaine du 8 juin 2026, un épandage de pesticides sera effectué pour le contrôle de la végétation sur une portion de 7,90 km de la voie ferrée de la subdivision Montréal et Ottawa, de 100 mètres à l’est de la rue des Loisirs à 3,3 km à l’ouest de la montée Cadieux.

Cette opération est nécessaire pour des raisons de sécurité et sera exclusivement limitée à la section empiérée de la voie ferrée (ballast). Si la situation le nécessite, cette opération pourrait être renouvelée au cours de l’été, précise Exo.

Les pesticides utilisés sont approuvés par le gouvernement fédéral et respectent la réglementation provinciale en matière de protection de l’environnement. Notons que l'opération prévue à cette date pourrait être reprogrammée en fonction de la météo ou de la disponibilité de la voie.

Pour toutes question, on peut de joindre le service à la clientèle d'Exo via le site Internet ou en appelant au 1 833 allo exo (255-6396).