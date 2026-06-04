Photographier les plans d'eau de la région

Les photographes amateurs et professionnels originaire de Vaudreuil-Soulanges sont invités à participer à un concours de photographie visant à mettre de l'avant les plans d’eau du territoire. Le tout dans l’optique de démontrer leur beauté, mais aussi les défis environnementaux qu’ils affrontent.

L’initiative portée par le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER) a pour objectif de sensibiliser la population à l’importance de protéger les milieux hydriques qui façonnent notre région.

Le concours est donc divisé en deux catégories: Premièrement l'exploration où chaque photo devra mettre en valeur la beauté des paysages et la diversité des plans d'eau de notre régions. Ici, les panoramas naturels sont à l'honneur. Les photographes sont invités à capturer l'importance des différents milieux au quotidien.

La deuxième catégorie vise à documenter les impacts visibles de la pollution plastique et des déchets présents dans l’environnement et sur les différents cours d’eau. Les images illustre les réalités préoccupantes qui menacent la santé de nos milieux naturels et susciter une réflexion collective sur les gestes à poser pour les protéger.

Pour participer

Le concours est ouvert à tous les résidents de la région. Les photos doivent avoir été prises sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, mais notons que les participants peuvent soumettre plusieurs photos. Une image montrant le participant en présence d’un plan d’eau est fortement encouragée, lorsque cela est possible.

Les photographies sélectionnées pourraient être utilisées dans le cadre d’expositions, entre autres dans le cadre des activités qui se tiendront au Canal de Soulanges le dimanche 5 juillet. L’activité qui y sera présentée s’inscrit dans la démarche de la campagne de sensibilisation JUIN MOIS DE L’EAU liée à la protection de l’environnement et des ressources hydriques.

Pour entrer courir la chance de voir sa photo être exposée, les participants peuvent envoyer leurs images à l’adresse JeVeuxAider@cobaver-vs.org d’ici le 12 juin 2026. Le format accepté est le suivant: JPG/PNG, résolution 300 ppp (pour affiche 24’’ × 12’’).