Pour une troisième année consécutive
Récupération des tubulures d’érablières à l’écocentre à Rigaud
La MRC de Vaudreuil-Soulanges a annoncé que les tubulures usées provenant des érablières de la région seront acceptées durant les heures d’ouverture régulières à l’écocentre de Rigaud du 8 au 28 juin.
Afin de s’assurer que celles-ci soient acceptées et récupérées correctement, les citoyens sont priés de vérifier que la broche et les pièces métalliques connexes ont été retirées, que les tuyaux de différentes dimensions sont séparés et, ultimement, que la tubulure est propre et non contaminée.
À noter que les raccords et les chalumeaux en plastique connectés sont acceptés.
Les véhicules lourds et tracteurs sont interdits sur le site et la décharge se fera manuellement. La collecte est gratuite, mais elle peut être refusée si les tubulures ne sont pas bien préparées.
En collaboration avec le secteur acéricole ainsi que les organismes municipaux et les recycleurs, cette initiative permet, une fois de plus, de progresser vers l’atteinte de « zéro déchet plastique » dans les sites d’enfouissement. Une fois récupérée, la tubulure sera transformée en divers objets comme des drains agricoles, des contenants en plastique, des tapis, des accessoires pour parcs et des tuteurs pour arbres.
Les programmes de gestion des plastiques agricoles et autres déchets inorganiques des fermes du Canada ont acquis une réputation d’excellence de par le monde. AgriRÉCUP a été désigné comme l’organisme de gestion reconnu (OGR) par RECYC-QUÉBEC pour mettre en œuvre et exploiter le programme de récupération et de valorisation agricoles au Québec.
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