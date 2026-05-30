Sondage maison
Le Défi Pisselits assez populaire en mai auprès de nos lecteurs
Le mouvement « mai sans tondeuse » fait parler de lui à chaque printemps. Comme son nom l'indique, il consiste à faire la grève de la tonte de la pelouse en mai afin d'aider les insectes pollinisateurs. Le sujet a inspiré la question sondage de la semaine à l'équipe rédactionnelle de Néomédia.
Quelques municipalités de Vaudreuil-Soulanges invitent directement leur population à se joindre au mouvement. La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est du nombre.
En avril dernier, la mairesse Danie Deschênes affirmait que: «n Nous sommes heureux d’aider à préserver une des principales sources de nourriture des pollinisateurs au printemps. Nous retarderons la tonte de plusieurs terrains municipaux pour donner un coup de pouce aux abeilles et nous invitons les résidents à en faire autat. »
Cette initiative annuelle s'inscrit dans un ensemble d’actions qui peuvent être mises en place pour favoriser la biodiversité et protéger les pollinisateurs, qui jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes et la production agricole.
Ainsi, cette semaine, Néomédia vous demandait: avez-vous fait « un mai sans tondeuse ».
Voici les résultats de cet exercice:
- Oui : 50 %;
- J'aurais bien aimé, mais ça devenait une jungle: 23,5 %;
- Non: 26,5 %;
Vous pouvez répondre au sondage ici.
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