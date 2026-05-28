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Projet pilote: site de dépôt de branches à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Dans le cadre d’un projet pilote visant à améliorer la gestion des branches et à offrir un service plus flexible aux citoyens, la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot met à la disposition de ses citoyens un espace dédié pour le dépôt de leurs branches.
Ce site a été aménagé afin de faciliter la disposition des branches lorsque celles-ci n'ont pas été mises en bordure de rue à temps pour les collectes régulières ou lors des travaux d’élagage imprévus ou hors des périodes de collectes prévues au calendrier.
Entre deux collectes, il est possible de se défaire de son surplus de branches dans le site de dépôt spécialement aménagé à cet effet dans le stationnement de gravier du parc des Mésanges (accessible par le boulevard Don-Quichotte et Caza).
La date limite pour le dépôt de branches au parc des Mésanges est le 15 novembre.
La Ville indique que seules les branches sont acceptées dans ce dépôt. Les branches doivent avoir une longueur minimale de 1,20 m (4 pi) et un diamètre maximal de 10 cm (4 po).
Les matières strictement interdites sur le site de dépôt :
- Sacs de feuilles;
- Bûches et souches;
- Cordes;
- Tiges de métal;
- Matériel de construction et de rénovation;
- Terre, sable;
- Pierres et roche.
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