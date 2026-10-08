Retrait des pancartes électorales: quelles sont les règles?

Maintenant que les élections provinciales sont derrière nous, qu’advient-il des pancartes électorales? On fait le point avec les informations disponibles sur le site d’Élections Québec.

Après une élection, les affiches des candidats doivent être enlevées au plus tard 15 jours après les élections. Après ce délai, les pancartes doivent être signalées à la municipalité où elles se trouvent. Pourquoi? Car elles ont le pouvoir de les faire retirer aux frais du parti politique, de la candidate ou du candidat, après lui avoir envoyé un avis. Le parti ou le candidat dispose de cinq jours pour enlever la pancarte lorsqu’il reçoit un tel avis.

Bonne nouvelle: la plupart des pancartes électorales sont fabriquées à partir d’un plastique ondulé de type Coroplast. Ce plastique est réutilisable et recyclable. Certains organismes sans but lucratif les réutilisent pour faire des affiches, des bricolages, des constructions, etc. Pour plus d’information à ce sujet, on peut communiquer avec Recyc-Québec.