La CMM offre sa pleine collaboration au nouveau gouvernement

Saluant l’élection du Parti québécois et de Paul St-Pierre Plamondon à titre de premier ministre du Québec, la présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Soraya Martinez Ferrada, offre son entière collaboration au nouveau gouvernement et l’invite à faire siennes les priorités du Grand Montréal, qui accueille près de 50 % de la population du Québec et représente 55 % de son PIB.

Le développement de la région métropolitaine est confronté à des enjeux de taille qu’il faudra surmonter afin d’assurer sa prospérité ainsi que celle du Québec. Le transport collectif, l’habitation, l’itinérance et les infrastructures municipales sont en tête des dossiers qui devront faire l’objet d’une réponse forte et concertée de la CMM, des municipalités et du gouvernement du Québec. La présidente de la CMM souhaite également établir un dialogue avec le nouveau gouvernement au sujet du déclin démographique qui guette le Grand Montréal, des aléas climatiques et de la nécessité d'adapter le territoire ainsi que du renouvellement du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

« Le Grand Montréal constitue le moteur économique du Québec. La prospérité du Québec dépend

directement de la capacité du Grand Montréal à rester compétitif et attractif. C’est pourquoi nous devrons trouver des solutions pour moderniser le cadre financier du transport collectif, lutter contre

l’itinérance et accélérer la construction de logements hors marché, assurer un financement adéquat et prévisible des infrastructures municipales et soutenir la croissance économique et démographique du Grand Montréal. La CMM collaborera étroitement avec le nouveau gouvernement du Parti québécois dans ces dossiers clés et dans tous ceux susceptibles de soutenir le dynamisme de la région métropolitaine », a déclaré la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, Soraya Martinez Ferrada.

Transport collectif

Le financement du transport collectif, intimement lié à la vitalité économique du Grand Montréal, à

l’aménagement de milieux de vie complets et à la lutte contre la congestion, représente un défi de taille dans l’ensemble de la région métropolitaine. Une étude d’impact économique réalisée par la CMM révèle que le transport collectif constitue un secteur économique stratégique pour améliorer la productivité des fonds publics, la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des ménages. Or,

l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) estime ses besoins en maintien des actifs à 17,3 G$ d’ici 2035. La CMM invite le nouveau gouvernement à désigner rapidement un mandataire indépendant chargé d’examiner les différentes options en vue de l’adoption, en 2028, d’un nouveau

cadre financier stable, prévisible et durable pour le transport collectif, qui permettra de répondre aux besoins de l’ensemble du Grand Montréal. La CMM constate avec optimisme que le Plan environnement du Parti québécois est en phase avec ses attentes et prévoit « un financement stable,

prévisible et suffisant du transport collectif ».

Habitation

En habitation, la crise de l’abordabilité continue de toucher des milliers de ménages et d’alimenter la

crise de l’itinérance dans le Grand Montréal, comme partout dans la province. Pour y remédier, la CMM propose d’accélérer la construction de logements hors marché afin qu’ils représentent 20 % du parc locatif d’ici 2046. La CMM salue l’engagement du Parti québécois de financer la construction de

20 000 logements sociaux au cours de son premier mandat et de mettre le cap sur 20 % de logements hors marché d’ici 2050. Elle souligne que pour atteindre ces cibles, une accélération des

investissements en logement social et abordable sera nécessaire, tout comme l’instauration d’une

planification pluriannuelle prévisible.

Infrastructures

Le défi de l’accélération de la construction de logements hors marché devra se conjuguer avec celui du développement et de l’entretien des infrastructures municipales. Les municipalités possèdent environ 60 % des infrastructures publiques du Québec. Le déficit de maintien des actifs en eau et en voirie est estimé à 24,3 G$ uniquement pour les grandes villes. Sans un rééquilibrage durable du financement municipal pour permettre la mise à niveau des infrastructures, des projets résidentiels seront retardés ou annulés. La CMM encourage le nouveau gouvernement à rétablir une part adéquate du Plan québécois des infrastructures (PQI) consacrée aux infrastructures municipales et à assurer la prévisibilité et la disponibilité des programmes.

Démographie

En 2025, le Grand Montréal a franchi le seuil des 4,3 millions d’habitants, mais une transition démographique s’accélère : la population de 65 ans et plus augmente désormais plus rapidement que celle des autres groupes d’âge. L’Observatoire Grand Montréal souligne que sans une immigration soutenue, la région métropolitaine de Montréal aura une trajectoire démographique négative. Pour éviter ce déclin, la CMM demande au nouveau gouvernement d’arrimer la planification de l’immigration aux stratégies de développement économique et aux besoins du marché du travail.

Elle l’invite aussi à soutenir les mesures facilitant l’intégration rapide et durable des populations immigrantes. La CMM recommande un niveau d’immigration permanente de 60 000 par année.

Trame verte et bleue du Grand Montréal

Le programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal a permis, en un peu plus de 10 ans, de

réaliser 150 projets grâce à un investissement de 200 M$ de la CMM et du gouvernement du Québec.

Ces réalisations constituent aujourd’hui un pilier structurant du développement durable et de la

résilience de la région métropolitaine. La phase 2 du programme se terminant à la fin de l’année 2026, la CMM souhaite discuter avec le nouveau gouvernement de la mise en œuvre d’une troisième phase de la Trame verte et bleue du Grand Montréal dès 2027. Une enveloppe de 60 M$ est visée afin de poursuivre le développement de ce réseau récréotouristique structurant.