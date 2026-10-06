Marilyne Picard, reconnaissante d'avoir pu servir Soulanges

En ce lendemain d'élection provinciale, la députée sortante de Soulanges Marilyne Picard respecte pleinement le choix des électeurs. Après huit années à les représenter à l'Assemblée nationale de Québec, elle s'estime privilégiée d'avoir vécu cette expérience.

Dans une déclaration officielle publiée sur ses réseaux sociaux, Mme Picard, a livré un dernier message aux Soulangeois avant de retrouver l'ombre:

Je tiens d’abord à féliciter Olivier pour son élection et à lui souhaiter sincèrement beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Représenter Soulanges est un immense privilège, et je lui souhaite le meilleur pour notre région.

Je veux également saluer tous les autres candidats qui ont eu le courage de se lancer dans cette aventure. Nous avons vécu une campagne positive, respectueuse et sans attaques personnelles. Je l’ai profondément apprécié. Malgré nos différences, nous avions tous une chose en commun : le désir de servir Soulanges.

Évidemment, j’aurais aimé poursuivre le travail. Mais ce soir, ce qui domine chez moi, c’est surtout la reconnaissance.

Pendant huit ans, vous m’avez accordé le privilège de vous représenter à l’Assemblée nationale. J’ai tout donné à ce rôle et je suis extrêmement fière de ce que nous avons réussi à faire avancer ensemble : l’hôpital de Vaudreuil-Soulanges, nos écoles, le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes, le canal de Soulanges, nos municipalités et tellement d’autres dossiers qui ont marqué notre région.

Au-delà des projets, je retiendrai surtout les gens. Les familles, les aînés, les personnes handicapées, les personnes endeuillées, les entrepreneurs, les agriculteurs, les organismes et tous ceux qui m’ont ouvert leur porte et parfois confié des moments très personnels de leur vie. Merci de m’avoir fait confiance.

Je veux remercier du fond du cœur mon équipe de bureau et mon équipe de campagne. Je pense énormément à vous. Merci également à tous nos bénévoles, aux équipes des bureaux de vote, à celles et ceux qui ont installé nos pancartes et aux jeunes qui ont sillonné Soulanges avec nous pour faire du porte-à-porte. Vous avez tout donné.

Et finalement, merci à ma famille, qui m’a accompagnée et soutenue pendant toutes ces années.

La politique a occupé une immense place dans ma vie. Maintenant, une nouvelle page s’ouvre. Je vais prendre du temps avec ma famille, avec le sentiment d’avoir servi Soulanges de toutes mes forces.

Merci pour votre confiance. Merci pour ces huit belles années. Merci de m’avoir donné le privilège de vous servir. Du fond du coeur, merci, Soulanges.