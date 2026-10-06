Quel portrait électoral dans Vaudreuil-Soulanges?

Au lendemain des élections provinciales 2026, quel est le portrait dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, maintenant divisée en trois comtés ? On peut résumer le tout par un doublé libéral et un nouveau député péquiste.

C'est dans le comté de Soulanges que la confirmation de l'élection d'Olivier Bertin-Mahieux, représentant du Parti libéral du Québec, est tombée le 5 octobre en soirée. Au terme des 176 bureaux de votes dépouillés, ce dernier a obtenu 35,67 % des votes, soit 14 273. Tout juste derrière, on retrouve Francis Deroo avec 10 123 voix, ce qui représente 25,30 % des votes. En troisième place, Kristian Solarik du Parti conservateur du Québec a récolté 17,66 % des appuis pour un total de 7 067 votes. En quatrième place, la députée sortante a rallié 5 527 votes, ce qui équivaut à 13,81 %. Enfin, en cinquième place, Florian Martin de Québec solidaire a su convaincre 6,01 % de l'électorat, soit 2 406 personnes, de voter pour lui. Le taux de participation s'est élevé à 68,77 %.

La seconde victoire confirmée de la soirée a été du côté de Beauharnois, où le candidat péquiste a coiffé le candidat sortant Claude Reid au fil d'arrivée. À la suite du dépouillement des 187 bureaux de vote, M. Daneau s'est imposé avec 17 729 votes, soit 44,88 %. Au deuxième rang vient Claude Reid de la Coalition Avenir Québec avec 7 511 votes, soit 19,02 %. En troisième place, Charles Royer Tremblay, candidat libéral, a eu 12,64 % d'appuis pour un total de 4 994 voix. En quatrième place, Québec solidaire, représenté par Virginie Helene Hockers, a obtenu 6,38 % des suffrages, ce qui représente 2 519 votes. Le taux de participation a été de 67,18%.

Enfin, la troisième élection de la soirée a été celle de James Hughes du Parti libéral du Québec qui, comme dans la circonscription de Beauharnois, a eu un gain convaincant. Après l'ouverture et le comptage des 186 boîtes de scrutin, 46,75 % des électeurs ont décidé de lui faire confiance, ce qui équivaut à 18 783 voix. En deuxième place arrive Meili Faille du Parti québécois, qui tentait un retour en politique. L'ex-députée fédérale arrache 19,986% des voix, soit 7 980 votes. En troisième place, Patrick Caron du Parti conservateur a réuni 14,22 % des votes, soit 5 715 voix. Bien connue dans la sphère communautaire, Chantal Darcy, qui se présentait sous les couleurs de la Coalition Avenir Québec, a eu 10,61% des votes, soit 4 263 voix. De son côté, la candidate de Québec solidaire, Jeannette Uwantege, termine au cinquième rang avec 7,29 % des votes, soit 2 927 voix.

Sur la scène provinciale, le Parti québécois a fait élire 59 députés, contre 40 pour le Parti libéral du Québec, 19 pour le Parti conservateur du Québec et neuf pour Québec solidaire. La Coalition Avenir Québec n'a malheureusement pas réussi à faire élire un candidat.