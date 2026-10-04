Le Cégep Gérald-Godin a tenu un débat avec trois candidats

Le Cégep Gérald-Godin a eu le plaisir d’accueillir, le 30 septembre dernier, trois candidats à l’élection provinciale dans le cadre d’un débat électoral. Plus de 200 personnes étudiantes et membres de la communauté ont ainsi eu l’occasion d’entendre et de questionner Monsef Derraji, du Parti libéral du Québec, Gabriel Laurence-Brook, de Québec solidaire, et Alex Tyrell, du Parti vert du Québec.

Ce débat a été organisé par les enseignantes et enseignants de science politique du Département de sciences humaines, le Centre d’aide en Sciences humaines (CASH) et l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep Gérald-Godin (AGEECGG). Il a permis à la communauté étudiante de se familiariser avec différentes positions politiques et d’échanger sur plusieurs enjeux qui la touchent directement. Une telle activité constitue une occasion privilégiée de mettre en pratique les principes de la participation citoyenne et de favoriser une culture démocratique au sein du Cégep.

Le Cégep tient à remercier chaleureusement les trois candidats d’avoir accepté l’invitation et d’avoir pris le temps de venir à la rencontre de la communauté godinoise.

Le Cégep tient également à souligner toutes les personnes impliquées dans l’organisation de cet

événement, dont la contribution a permis qu’il soit digne d’un débat des chefs.