Marilyne Picard veut agir pour les pêcheurs de Soulanges

La candidate de l'Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec dans Soulanges et députée sortante, Marilyne Picard s’engage à travailler avec les instances gouvernementales afin de mettre en place un projet pilote pour réévaluer l'encadrement de la pêche aux ménés vivants dans le comté de Soulanges, notamment due à sa proximité avec l’Ontario où les règles diffèrent de celles du Québec, afin de répondre aux préoccupations de la communauté de pêcheurs de la région.

Son intention est que le projet pilote se réalise dans des zones ciblées et délimitées, déterminées avec l'appui d'experts afin de limiter les risques pour les autres plans d'eau. Les résultats du projet pilote serviront à évaluer s'il est possible d'élargir la pratique de façon responsable.



« Je rappelle que cette interdiction a été décidée en 2017 par le gouvernement libéral. On m'en parle sur le terrain et les pêcheurs de chez nous me racontent les inconvénients quand ils se comparent avec leurs voisins ontariens. Je les ai entendus et c’est pour cette raison que nous nous engageons à faire un projet pilote si je suis élue », précise la principale intéressée.