Deux comtés de la région pourraient changer d'allégeance

À quelques heures de la fermeture des bureaux de vote en ce lundi 5 octobre, Néomédia s’intéresse aux prédictions de Québec 125 et de Québec 127. Est-ce que les comtés de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil changeront d’allégeance?

Débutons par Québec 125, un modèle de projection électorale qui analyse la politique fédérale et provinciale au Québec en combinant les sondages d’opinion, l’historique électoral et les données démographiques.

En date d’aujourd’hui, à l’échelle provinciale, le Parti québécois ferait élire entre 50 et 74 députés, le Parti libéral réussirait à faire élire 33 à 44 candidats, le Parti conservateur verrait entre dix et 27 candidats être élus, tandis que Québec solidaire ferait élire neuf députés. Dans ce scénario, aucun député de la Coalition Avenir Québec ne serait élu ou réélu.

Si on convertit les précédents chiffres en pourcentage, le PQ irait chercher 29 % (± 4 %), le PLQ récolterait 24 % (± 3 %) du vote, le PCQ se classe au troisième rang avec 20 % (± 3 %), la CAQ recevrait 16 % (± 3 %) du vote et QS aurait pour sa part 11 % (± 2 %).

Et sur l’échiquier local?

Si on s’intéresse aux données locales, on constate que deux des trois comtés locaux, soit Beauharnois et Soulanges, pourraient changer de couleur sur la carte politique du Québec.

Prenons Beauharnois, qui pour cette élection comprend maintenant la Ville de Coteau-du-Lac. Selon les projections datant d’aujourd'hui, le député sortant Claude Reid pourrait devoir céder son siège à l’homme d’affaires Alexandre Daneau du Parti québécois.

En effet, on établit à 99 % les probabilités de victoire de ce dernier contre 1 % pour le député sortant.

Plus précisément, M. Daneau pourrait récolter 38 % (± 7 %) des voix ce soir, contre 25 % (± 6 %) pour M. Reid. En troisième place, on retrouverait le Parti libéral avec 14 % (± 4 %) des votes, puis le Parti conservateur du Québec avec 13 % (± 4 %), puis Québec solidaire avec 9 % (± 4 %).

Dans Soulanges, la députée sortante Marilyne Picard se retrouve aussi en danger puisque le Parti libéral du Québec est estimé gagnant dans ce comté. Le candidat Olivier Bertin-Mahieux obtiendrait 36 % (± 7 %) d’appui contre 20 % (± 5 %) pour l’ex-maire de Sainte-Anne-de-Bellevue Francis Deroo qui tente un retour à la vie politique. La députée sortante se classerait au 3ᵉ rang avec 18 % (± 5 %). En 4ᵉ place, les citoyens feraient confiance au candidat du Parti conservateur du Québec avec 18 % (± 5 %) et Québec solidaire clôture la course avec 7 % (± 3 %).

Dans Vaudreuil, le portrait est similaire avec le Parti libéral du Québec et son candidat James Hughes qui trône au sommet des projections avec 45 % (± 7 %). En deuxième place, on retrouverait l’ex-députée fédérale Meili Faille avec 19 % (± 5 %) des votes. En troisième, quatrième et cinquième place, on retrouverait respectivement le Parti conservateur du Québec avec 18 % (± 5 %), la Coalition Avenir Québec avec 11 % (± 4 %) et Québec solidaire avec 6 % (± 3 %).

Une mince majorité au PQ selon Québec 127

De son côté, Québec 127 prévoit une mince majorité au Parti québécois avec 65 sièges, soit 28,8 % du vote. Le PLQ arriverait au deuxième rang avec 38 députés élus, tout juste devant le Parti conservateur du Québec qui réussirait à faire élire 17 candidats. Enfin, Québec solidaire verrait sept de ses aspirants députés prendre le chemin de l’Assemblée nationale.

Dans Beauharnois, on prédit une avance d’Alexandre Daneau avec 33,9 % des votes contre 26,7 % pour le député sortant Claude Reid. En troisième place, Angélika Homère du Parti conservateur du Québec obtiendrait 16,2 % des votes, Charles Royer Tremblay terminerait au quatrième rang avec 14,2 % des suffrages tandis que Virginie Helene Hockers de Québec solidaire terminerait au cinquième rang avec 8, 4 %.

Dans Soulanges, Olivier Bertin-Mahieux est estimé gagnant avec 36,4 % des votes. En deuxième place, on retrouverait Francis Deroo du Parti québécois avec 20,9 % des votes. La députée sortante, Marilyne Picard, chuterait au troisième rang avec 17,4 % des votes à peine devant Kristian Solarik du Parti conservateur du Québec avec 17,3 % des votes. En cinquième place, Florian Martin aurait réussi à convaincre 6,4 % des votants de lui accorder leur confiance.

Enfin, dans Vaudreuil, James Hughes du Parti libéral du Québec devrait devenir le prochain député avec une certaine facilité si l’on en croit les projections. Il obtiendrait 47,6 % des votes. Sa plus proche rivale, l’ex-députée fédérale Meili Faille aurait 17,6 % des votes, soit un peu plus que le candidat du Parti conservateur du Québec, Patrick Caron à qui on attribue 15,4 % des votes. Chantal Darcy, de la Coalition Avenir Québec, aurait 10,6 % des votes, devant Jeannette Uwantege de Québec solidaire avec 5, 6%.

Rappelons que les bureaux de vote fermeront à 20 h et que les premiers résultats devraient arriver dès 20 h 01 puisque les boîtes de vote par anticipation seront dépouillées dès 18 h.