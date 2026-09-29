C'est jour de débats pour les candidats de Huntingdon et Beauharnois

C'est jour de débats pour les candidats en lice pour le poste de représentants des comtés de Huntingdon et de Beauharnois à l'Assemblée nationale de Québec. La première joute verbale qui opposera les candidats du Haut-Saint-Laurent sera diffusée en direct sur la plateforme de Néomédia dès 17 h.

Rappelons que les quatre débats sont organisées par un consortium de médias formé de CSUR la télé, Néomédia Vaudreuil-Soulanges/Valleyfield, Gravité Info et Le Gleaner. Les Chambres de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) et de Beauharnois–Valleyfield–Haut-Saint-Laurent (CCIBVHSL), ainsi que les corporations de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDCVS), Beauharnois-Salaberry (CDCBHS) et Haut-Saint-Laurent (CDCHSL), se joignent à l’initiative à titre de collaborateurs afin de mettre de l’avant les enjeux économiques, sociaux et communautaires de la région.

En plus de favoriser la participation au scrutin du 5 octobre 2026, les débats permettront à l’électorat d’entendre les positions des personnes candidates sur les enjeux régionaux prioritaires.

Dès 17 h, les candidats de Huntingdon, qui ont accepté l'invitation, soit Stéphane Bisaillon- Candidat de l'Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec, Frédéric Laplante du Parti québécois, Connor Stacey du Parti libéral du Québec, Chantal Dauphinais du Parti conservateur du Québec et Dale Langille du Parti canadien du Québec, se prêteront au jeu.

Les thèmes abordés seront les suivants: Vitalité rurale et services de proximité, hôpital, milieu communautaire, Famille, ainés, éducation et infrastructure scolaire, Secteur agricole, relève, vigueur économique, Environnement, protection zone humide et boisé et logements.

S'en suivra, à 19 h 30, le débat dans Beauharnois. Les participants sont: Claude Reid de l'Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec, Alexandre Daneau du Parti québécois et Charles Royer Tremblay du Parti libéral du Québec.

Pour celui-ci, les thématiques abordées seront: Transport et mobilité, Santé, hôpital, milieu communautaire et itinérance, Famille, ainés, éducation et infrastructure et Environnement, protection des terres agricoles, protection des berges et de l’eau, développement urbain.

On peut visionner les débats juste ici: