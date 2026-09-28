C'est jour de débats pour les candidats de Soulanges et Vaudreuil

C'est jour de débats pour les candidats en lice pour le poste de représentants des comtés de Vaudreuil et de Soulanges à l'Assemblée nationale de Québec. La première joute verbale qui opposera les candidats de Vaudreuil sera diffusée en direct sur la plateforme de Néomédia dès 17 h.

Rappelons que les quatre débats sont organisées par un consortium de médias formé de CSUR la télé, Néomédia Vaudreuil-Soulanges/Valleyfield, Gravité Info et Le Gleaner. Les Chambres de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) et de Beauharnois–Valleyfield–Haut-Saint-Laurent (CCIBVHSL), ainsi que les corporations de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDCVS), Beauharnois-Salaberry (CDCBHS) et Haut-Saint-Laurent (CDCHSL), se joignent à l’initiative à titre de collaborateurs afin de mettre de l’avant les enjeux économiques, sociaux et communautaires de la région.

En plus de favoriser la participation au scrutin du 5 octobre 2026, les débats permettront à l’électorat d’entendre les positions des personnes candidates sur les enjeux régionaux prioritaires.

Dès 17 h, les candidats de Vaudreuil, qui ont accepté l'invitation, Chantal Darcy de l'Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec, Meili Faille du Parti québécois, James Hughes du Parti libéral du Québec et - Jeannette Uwantege de Québec solidaire se prêteront au jeu. Les candidats pour le Parti conservateur, le Parti canadien et le Parti vert du Québec n’ont pas donné suite à l’invitation.

Les thèmes abordés seront les suivants: Transport et mobilité, Main-d’œuvre, immigration et développement économique, Logement abordable et pression de croissance avec l’arrivée de l’hôpital et Famille, éducation et partage des responsabilités avec les municipalités.

S'en suivra, à 19 h 30, le débat dans Soulanges. Les participants sont: Marilyne Picard, de l'Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec, Francis Deroo du Parti québécois, Olivier Bertin-Mahieux du Parti libéral du Québec et Kristian Solarik du Parti conservateur du Québec. Les candidats de Québec solidaire, du Parti canadien du Québec, du Parti vert du Québec et de Démocratie directe n’ont pas donné suite à l’invitation.

Pour celui-ci, les thématiques abordées seront: Transport et mobilité, Main-d’œuvre, immigration et développement économique, Environnement, protection des terres agricoles, protection des ressources en eau et Famille, éducation et partage des responsabilités avec les municipalités.

Le 29 septembre, ce sera aux candidats de la circonscription de Huntingdon d'y prendre part dès 17 h, puis à ceux de Beauharnois à 19 h 30.

On peut visionner les débats juste ici: