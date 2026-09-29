Un engagement gouvernemental envers le patrimoine religieux demandé

À une semaine du scrutin provincial, le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) constate, à regret, que le thème du patrimoine demeure peu présent dans les débats publics et sur les plateformes électorales des partis politiques.

Dans un contexte où les enjeux de conservation, de requalification et de transmission du patrimoine religieux s’intensifient, le Conseil souhaite rappeler l’importance pour le prochain gouvernement de poursuivre son engagement financier et stratégique envers ce patrimoine essentiel à l’histoire et à l’identité du Québec. Le CPRQ identifie cinq priorités structurantes devant guider l’action gouvernementale au cours des prochaines années :

- Relancer un programme spécifique au patrimoine religieux et mettre en place un financement pluriannuel permettant une planification cohérente des projets sur plusieurs années, dans une approche concrète de prévisibilité;

- Intégrer le patrimoine à caractère religieux aux stratégies gouvernementales en matière de revitalisation des territoires, de culture, de tourisme et de développement durable;

- Renforcer le soutien aux projets de requalification, notamment ceux à vocation culturelle, communautaire et sociale, et accroître les ressources dédiées à l’accompagnement professionnel, incluant l’expertise technique, financière et juridique;

- Alléger les exigences de mise aux normes lors de la requalification des bâtiments patrimoniaux, des couvents et des églises;

- Faire de la restauration et de la requalification des bâtiments patrimoniaux une priorité dans le maintien des actifs des territoires, afin de favoriser un développement durable fondé sur la préservation, la valorisation et la réutilisation du patrimoine bâti.

Le CPRQ réaffirme sa volonté de collaborer avec les partis politiques ainsi qu’avec le prochain gouvernement et le prochain ministre de la Culture et des Communications afin d’assurer l’avenir du patrimoine religieux partout au Québec.