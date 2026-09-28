Vote par anticipation: une bonne participation dans la région

Selon Élections Québec, les électeurs ont répondu présents aux urnes le dimanche 27 septembre, premier jour du vote par anticipation dans le cadre des élections provinciales du 5 octobre. Pour l’ensemble des circonscriptions, le taux de participation s’élève à 13,79%.

Dans Beauharnois, 14,96 % des citoyens se sont rendus aux urnes pour sceller leur choix. Dans Soulanges, 11,76% ont fait de même, tandis que dans Vaudreuil, 13,45 % des personnes habiles à voter ont exercé leur devoir de citoyen.

Dans Beauharnois, sept candidats sont en lice, soit : Charmaine Carvalho du Parti vert du Québec, Alexandre Daneau du Parti québécois, Virginie Helebe Hocker de Québec solidaire, Angélika Homère du Parti conservateur du Québec, Karine Pelletier de Démocratie directe, Claude Reid de l’Équipe Christine Fréchette – Coalition Avenir Québec et Charles Royer Tremblay du Parti libéral du Québec.

Dans Soulanges, le même nombre de candidats voient leur nom sur le bulletin de vote, soit : Florian Martin de Québec solidaire, Francis Deroo du Parti québécois, Joseph Cianflone du Parti canadien du Québec, Jules Briand de Démocratie directe, Kristian Solarik du Parti conservateur du Québec, Marilyne Picard de l’Équipe Christine Fréchette – Coalition Avenir Québec et Olivier Bertin-Mahieux du Parti libéral du Québec.

Dans Vaudreuil, le bulletin de vote est un peu moins chargé avec six noms, soit : Carole Thériault du Parti vert du Québec, Chantal Darcy de l’Équipe Christine Fréchette – Coalition Avenir Québec, James Hughes du Parti libéral du Québec, Jeannette Uwantege de Québec solidaire, Meili Faille du Parti québécois et Patrick Caron du Parti conservateur du Québec.

Rappelons qu’il est possible de voter ce lundi jusqu’à 20 h. Par la suite, les intéressés pourront le faire le mercredi 30 septembre de 9 h 30 à 20 h et le jeudi 1ᵉʳ octobre de 9 h 30 à 14 h au bureau du directeur des élections de la circonscription où ils se trouvent. Sur place, il est possible de voter dans l’un des 127 comtés de la province.