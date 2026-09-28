Changements climatiques : financer la mise en oeuvre des plans climat

Inondations, feux de forêt, pluies abondantes, érosion : les événements climatiques auxquels sont confrontées nos communautés se multiplient et leurs conséquences sont bien réelles pour les citoyen(ne)s. Derrière chaque événement, ce sont des familles qui doivent parfois évacuer leur résidence, des entreprises qui cessent leurs activités, des routes qui deviennent impraticables et des infrastructures essentielles qui sont endommagées.



Le Québec a posé un premier geste en 2024 en confiant aux MRC le mandat d’élaborer des plans climat adaptés aux réalités de leur territoire. Avec une enveloppe de 483 millions de dollars sur cinq ans, le programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL) a permis d’amorcer cette démarche. La prochaine étape consiste désormais à transformer cette planification en actions concrètes.



La Fédération québécoise des municipalités (FQM) demande ainsi aux formations politiques de s’engager à donner aux régions les moyens d’agir. La mise en œuvre des plans climat nécessitera plus de 100 millions de dollars par année.



« Nous avons fait les plans. Il faut maintenant agir. Les MRC sont en train d’identifier les risques et les solutions propres à leur territoire. Le véritable défi sera de pouvoir mettre ces solutions en œuvre pour protéger les citoyen(ne)s, les infrastructures et les services essentiels. Lorsqu’un événement survient, il est trop tard pour commencer à se préparer », a déclaré le président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, Jacques Demers.



La FQM invite les formations politiques à s’engager à :

- garantir la pérennité du programme ATCL et maintenir, à court terme, son enveloppe de 483 millions de dollars sur cinq ans;

- bonifier cette enveloppe afin de permettre aux MRC de réaliser les actions prévues dans leurs plans climat;

- donner aux municipalités et aux MRC les moyens d’agir rapidement pour réduire les risques et mieux protéger les citoyen(ne)s et les infrastructures.