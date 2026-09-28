Donner aux régions les moyens d'agir
Changements climatiques : financer la mise en oeuvre des plans climat
Inondations, feux de forêt, pluies abondantes, érosion : les événements climatiques auxquels sont confrontées nos communautés se multiplient et leurs conséquences sont bien réelles pour les citoyen(ne)s. Derrière chaque événement, ce sont des familles qui doivent parfois évacuer leur résidence, des entreprises qui cessent leurs activités, des routes qui deviennent impraticables et des infrastructures essentielles qui sont endommagées.
Le Québec a posé un premier geste en 2024 en confiant aux MRC le mandat d’élaborer des plans climat adaptés aux réalités de leur territoire. Avec une enveloppe de 483 millions de dollars sur cinq ans, le programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL) a permis d’amorcer cette démarche. La prochaine étape consiste désormais à transformer cette planification en actions concrètes.
La Fédération québécoise des municipalités (FQM) demande ainsi aux formations politiques de s’engager à donner aux régions les moyens d’agir. La mise en œuvre des plans climat nécessitera plus de 100 millions de dollars par année.
« Nous avons fait les plans. Il faut maintenant agir. Les MRC sont en train d’identifier les risques et les solutions propres à leur territoire. Le véritable défi sera de pouvoir mettre ces solutions en œuvre pour protéger les citoyen(ne)s, les infrastructures et les services essentiels. Lorsqu’un événement survient, il est trop tard pour commencer à se préparer », a déclaré le président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, Jacques Demers.
La FQM invite les formations politiques à s’engager à :
- garantir la pérennité du programme ATCL et maintenir, à court terme, son enveloppe de 483 millions de dollars sur cinq ans;
- bonifier cette enveloppe afin de permettre aux MRC de réaliser les actions prévues dans leurs plans climat;
- donner aux municipalités et aux MRC les moyens d’agir rapidement pour réduire les risques et mieux protéger les citoyen(ne)s et les infrastructures.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Vote par anticipation: une bonne participation dans la région
Selon Élections Québec, les électeurs ont répondu présents aux urnes le dimanche 27 septembre, premier jour du vote par anticipation dans le cadre des élections provinciales du 5 octobre. Pour l’ensemble des circonscriptions, le taux de participation s’élève à 13,79%. Dans Beauharnois, 14,96 % des citoyens se sont rendus aux urnes pour ...LIRE LA SUITE
Rattrapez nos entrevues avec les candidats de Vaudreuil
Alors qu'il sera possible de voter par anticipation dans moins de 48 heures, Néomédia vous a présenté, au cours des derniers jours, une série de capsules visant à faire découvrir les personnes engagées dans la course. Vous avez manqué ces courtes entrevues vidéos? Ce n'est pas un problème, car il est toujours possible de les rattraper, ...LIRE LA SUITE
Charles Royer Tremblay fait une proposition en développement industriel
Le candidat libéral dans Beauharnois, Charles Royer Tremblay, présente aujourd'hui une proposition de développement industriel visant à travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin de positionner Valleyfield, le poumon industriel de la Montérégie-Ouest, comme un pôle stratégique de logistique et de développement industriel au ...LIRE LA SUITE