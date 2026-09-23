Carnet de campagne — Jour 28

Voici quelques dépêches en ce jour 28 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. Sur le plan national, c'est jour de débat à Radio-Canada dès 20 h.

En ce 28ᵉ jour de campagne électorale, c'est plutôt tranquille en terme d'activités pour les représentants des cinq partis en raison de la tenue du débat de Radio-Canada qui sera animé par Patrice Roy.

Coalition avenir Québec (CAQ) :

La première ministre sortante et son équipe en préparation pour le débat de mercredi à Radio-Canada a vu sa formation politique s'engager pour la santé mentale des jeunes. La CAQ, si elle est réélue, investira 32 M $ sur quatre ans pour créer dix nouvelles cliniques Aires ouvertes pour accueillir les 12 à 25 ans. Celles-ci vont s'ajouter aux 48 déjà existantes dans la province, dont à Salaberry-de-Valleyfield, dans le comté de Beauharnois.

L'équipe Christine Fréchette a aussi confirmé la mise en place d'une commission sur la santé mentale des jeunes et la permission aux jeunes de la DPJ de rester dans leur famille d'accueil jusqu'à 20 ans. Au total, la concrétisation de ces mesures est estimée à 32, 4 M $ sur quatre ans.

Parti québécois :

Le chef du Parti québécois a lui aussi décidé de consacrer son horaire de la journée à sa préparation en vue de l'ultime débat qui aura lieu mercredi soir.

Québec solidaire :

C'est ce mercredi 23 septembre, jour de troisième débat, que la formation politique a choisi pour s'adresses aux fonctionnaires de l'État. Aux côtés de Étienne Grandmont, candidat dans Taschereau, le co-porte-parole du parti Sol Zanetti, a invité les employés de l'État à voter pour QS, car sa formation politique ne souhaite pas augmenter leur charge de travail et les délais dans les services contrairement aux autres partis dans la course affirmait QS. De plus, M. Zanetti a précisé qu'un gouvernement solidaire annulerait le retour forcé des fonctionnaires à trois jours de présence au bureau par semaine.

Parti conservateur du Québec :

Pas d'activité publique en ce mercredi 23 septembre puisque le chef Éric Duhaime est en préparation pour le troisième et dernier débat.

Parti libéral du Québec :

Pas d'activité publique en ce mercredi 23 septembre puisque le chef Charles Milliard est en préparation pour le troisième et dernier débat.

Projections en date du 22 septembre:

Circonscription de Beauharnois

Circonscription de Soulanges

Circonscription de Vaudreuil