Débats des médias locaux: les candidats participants sont confirmés

Le consortium formé de médias locaux, dont fait partie Néomédia, est heureux de dévoiler les candidats qui participeront à sa série de débats organisée dans le cadre des élections provinciales.

En plus de favoriser la participation au scrutin du 5 octobre 2026, les rencontres permettront à l’électorat d’entendre les positions des personnes candidates sur les enjeux régionaux prioritaires. Deux grandes soirées de débats seront d'ailleurs webdiffusées en direct les 28 et 29 septembre.

Les échanges seront partagés sur les plateformes du consortium et de ses collaborateurs. La population est invitée à se connecter dès 17 h les 28 et 29 septembre. Le premier débat dans la circonscription de Vaudreuil aura justement lieu à 17 h. S'en suivra, à 19 h 30, le débat dans Soulanges.

Le 29 septembre, c'est autour de la circonscription de Huntingdon, à 17 h, et de celle de Beauharnois à 19 h 30.

Au moment d’écrire ces lignes, les candidats suivants ont confirmé leur participation :

Dans la circonscription de Vaudreuil

- Chantal Darc, candidate pour Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec

- Meilli Faille, candidate pour le Parti québécois

- James Hughes, candidat pour le Parti libéral du Québec

- Jeannette Uwantege, candidate pour Québec solidaire

Les candidats pour le Parti conservateur, le Parti canadien et le Parti vert du Québec n’ont pas donné suite à l’invitation.

Dans la circonscription de Soulanges

- Marilyne Picard, candidate pour Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec

- Francis Deroo, candidat pour le Parti québécois

- Oliver Bertin-Maheu, candidat pour le Parti libéral du Québec

- Kristian Solarik, candidat pour le Parti conservateur du Québec

Les candidats de Québec solidaire, du Parti canadien du Québec, du Parti vert du Québec et de Démocratie directe n’ont pas donné suite à l’invitation.

Dans la circonscription de Beauharnois

- Claude Reid, candidat pour Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec

- Alexandre Daneau, candidat pour le Parti québécois

- Charles Royer Tremblay, candidat pour le Parti libéral du Québec

Les candidats pour Québec solidaire, le Parti conservateur du Québec, le Parti vert du Québec et Démocratie directe n’ont pas donné suite à l’invitation.

Dans la circonscription de Huntingdon

- Stéphane Bisaillon, candidat pour Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec

- Frédéric Laplante, candidat pour le Parti québécois

- Connor Stacey, candidat pour le Parti libéral du Québec

- Chantal Dauphinais - Candidate pour le Parti conservateur du Québec

- Dale Langille, candidate pour le Parti canadien du Québec

Valérie Dubois, candidate de Québec solidaire, a finalement déclinée l'invitation.

Mettre en commun les connaissances de chacun

Quatre médias, deux chambres de commerce et trois corporations de développement

communautaire s’unissent. Le consortium réunit quatre médias régionaux : CSUR.TV, télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, le quotidien web Néomédia Vaudreuil-Soulanges/Valleyfield, Le Saint-François de Gravité Info et le journal Le Gleaner.

L’animation des débats sera assurée par des journalistes professionnels comme Chantal Bédard, cheffe de l’information de la télévision communautaire de

Vaudreuil-Soulanges (CSUR. TV), Maxim Ouellet, journaliste chez Néomédia Vaudreuil-Soulanges/Valleyfield, Mario Pitre, chef de contenu au journal Le Saint-François de Gravité Info, Yanick Michaud, journaliste au même média et Sarah Rennie, chef des nouvelles pour Le Gleaner.

Les Chambres de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) et de Beauharnois–Valleyfield–Haut-Saint-Laurent (CCIBVHSL), ainsi que les corporations de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDCVS), Beauharnois-Salaberry (CDCBHS) et Haut-Saint-Laurent (CDCHSL), se joignent à l’initiative à titre de collaborateurs afin de mettre de l’avant les enjeux économiques, sociaux et communautaires de la région.