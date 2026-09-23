Dans les quatre circonscriptions de la région
Débats des médias locaux: les candidats participants sont confirmés
Le consortium formé de médias locaux, dont fait partie Néomédia, est heureux de dévoiler les candidats qui participeront à sa série de débats organisée dans le cadre des élections provinciales.
En plus de favoriser la participation au scrutin du 5 octobre 2026, les rencontres permettront à l’électorat d’entendre les positions des personnes candidates sur les enjeux régionaux prioritaires. Deux grandes soirées de débats seront d'ailleurs webdiffusées en direct les 28 et 29 septembre.
Les échanges seront partagés sur les plateformes du consortium et de ses collaborateurs. La population est invitée à se connecter dès 17 h les 28 et 29 septembre. Le premier débat dans la circonscription de Vaudreuil aura justement lieu à 17 h. S'en suivra, à 19 h 30, le débat dans Soulanges.
Le 29 septembre, c'est autour de la circonscription de Huntingdon, à 17 h, et de celle de Beauharnois à 19 h 30.
Au moment d’écrire ces lignes, les candidats suivants ont confirmé leur participation :
Dans la circonscription de Vaudreuil
- Chantal Darc, candidate pour Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec
- Meilli Faille, candidate pour le Parti québécois
- James Hughes, candidat pour le Parti libéral du Québec
- Jeannette Uwantege, candidate pour Québec solidaire
Les candidats pour le Parti conservateur, le Parti canadien et le Parti vert du Québec n’ont pas donné suite à l’invitation.
Dans la circonscription de Soulanges
- Marilyne Picard, candidate pour Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec
- Francis Deroo, candidat pour le Parti québécois
- Oliver Bertin-Maheu, candidat pour le Parti libéral du Québec
- Kristian Solarik, candidat pour le Parti conservateur du Québec
Les candidats de Québec solidaire, du Parti canadien du Québec, du Parti vert du Québec et de Démocratie directe n’ont pas donné suite à l’invitation.
Dans la circonscription de Beauharnois
- Claude Reid, candidat pour Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec
- Alexandre Daneau, candidat pour le Parti québécois
- Charles Royer Tremblay, candidat pour le Parti libéral du Québec
Les candidats pour Québec solidaire, le Parti conservateur du Québec, le Parti vert du Québec et Démocratie directe n’ont pas donné suite à l’invitation.
Dans la circonscription de Huntingdon
- Stéphane Bisaillon, candidat pour Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec
- Frédéric Laplante, candidat pour le Parti québécois
- Connor Stacey, candidat pour le Parti libéral du Québec
- Chantal Dauphinais - Candidate pour le Parti conservateur du Québec
- Dale Langille, candidate pour le Parti canadien du Québec
Valérie Dubois, candidate de Québec solidaire, a finalement déclinée l'invitation.
Mettre en commun les connaissances de chacun
Quatre médias, deux chambres de commerce et trois corporations de développement
communautaire s’unissent. Le consortium réunit quatre médias régionaux : CSUR.TV, télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, le quotidien web Néomédia Vaudreuil-Soulanges/Valleyfield, Le Saint-François de Gravité Info et le journal Le Gleaner.
L’animation des débats sera assurée par des journalistes professionnels comme Chantal Bédard, cheffe de l’information de la télévision communautaire de
Vaudreuil-Soulanges (CSUR. TV), Maxim Ouellet, journaliste chez Néomédia Vaudreuil-Soulanges/Valleyfield, Mario Pitre, chef de contenu au journal Le Saint-François de Gravité Info, Yanick Michaud, journaliste au même média et Sarah Rennie, chef des nouvelles pour Le Gleaner.
Les Chambres de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) et de Beauharnois–Valleyfield–Haut-Saint-Laurent (CCIBVHSL), ainsi que les corporations de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDCVS), Beauharnois-Salaberry (CDCBHS) et Haut-Saint-Laurent (CDCHSL), se joignent à l’initiative à titre de collaborateurs afin de mettre de l’avant les enjeux économiques, sociaux et communautaires de la région.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Tout savoir sur Chantal Darcy, candidate de la CAQ dans Vaudreuil
Dans le cadre des élections provinciales de 2026, Néomédia est allé à la rencontre des candidats dans les circonscriptions de Soulanges et de Vaudreuil. L'objectif ? Permettre aux électeurs de mieux les connaître, le tout en cinq minutes. À la suite d’un tirage au sort, c’est la vidéo tournée avec le représentante de l'équipe ...LIRE LA SUITE
Carnet de campagne — Jour 28
Voici quelques dépêches en ce jour 28 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. Sur le plan national, c'est jour de débat à Radio-Canada dès 20 h. En ce 28ᵉ jour de campagne électorale, c'est plutôt tranquille en terme d'activités pour les représentants des cinq partis ...LIRE LA SUITE
Votez dans l'un des 127 comtés provinciaux à partir de Vaudreuil
Dès ce vendredi 25 septembre, les citoyens des comtés de Vaudreuil, de Soulanges et de Beauharnois pourront déjà faire leurs choix dans le cadre des élections provinciales 2026. Comment ? En se présentant au bureau du directeur de scrutin de leur circonscription où il sera possible de voter dans l'un des 127 comtés de la province. Vous ...LIRE LA SUITE