Circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil
Carnet de campagne — Jour 27
Voici quelques dépêches en ce jour 27 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.
En ce 27ᵉ jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.
Coalition avenir Québec (CAQ) :
La première ministre sortante et son équipe n'ont pas fait d'annonce publique ce mardi, préférant plutôt se préparer pour le débat de mercredi à Radio-Canada.
Parti québécois :
Le chef du Parti québécois a lui aussi décidé de consacrer son horaire de la journée à sa préparation en vue de l'ultime débat qui aura lieu mercredi soir.
Québec solidaire :
En conférence de presse mardi matin dans la circonscription de Verdun, des candidats de QS ont évoqué la possibilité de réduire de 50 % les frais de scolarité au cégep et à l'université dans un premier mandat. Les solidaires espèrent ainsi alléger le fardeau financier des étudiants, qui, pour la plupart, doivent également payer un loyer, l'épicerie et ainsi de suite.
Parti conservateur du Québec :
Le Parti conservateur a profité de la 27ᵉ journée de cette campagne pour présenter des engagements qui, selon Éric Duhaime, permettront de « défendre les compétences du Québec » au sein du Canada. S'il est élu, Duhaime promet d'adopter une nouvelle constitution québécoise après avoir consulté la population.
Le chef conservateur a aussi jugé que Paul St-Pierre-Plamondon faisait une obsession par rapport à la question référendaire. C'est dans ce contexte qu'il a convié tous les souverainistes réalistes à voter en faveur de son parti le 5 octobre.
Parti libéral du Québec :
Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a quant à lui annoncé vouloir élargir l'autoroute 30 entre Brossard et Boucherville en raison de la croissance démographique et économique de la Rive-Sud de Montréal.
Les deux nouvelles voies, une dans les deux sens, seraient partiellement réservées au covoiturage et au transport en commun.
Projections en date du 20 septembre:
Circonscription de Beauharnois
Circonscription de Soulanges
Circonscription de Vaudreuil
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