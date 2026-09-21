Carnet de campagne — Jour 25

Voici quelques dépêches en ce jour 25 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.

En ce 25e jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ) :

Dans un contexte marqué par la guerre commerciale avec les États-Unis et l’incertitude économique mondiale, l’Équipe Christine Fréchette présente son plan économique pour créer davantage de richesse ici, protéger nos emplois et rendre le Québec plus autonome et mieux préparé aux transformations de l’économie mondiale.

Les choix économiques faits aujourd’hui façonneront le Québec pour les prochaines décennies. Les conflits internationaux, l’intelligence artificielle et les changements dans les chaînes d’approvisionnement transforment rapidement l’économie mondiale. Dans cette nouvelle réalité, le Québec peut compter sur des forces considérables : ses entreprises, ses travailleurs, son énergie propre, ses ressources naturelles et ses régions. Le plan repose ainsi sur trois priorités : utiliser davantage le pouvoir économique de l’État québécois, valoriser les ressources et les territoires du Québec et préparer les travailleurs aux transformations de l’économie.

« On a la responsabilité de transformer notre économie sans jamais laisser aller nos intérêts. Je suis convaincue que les choix que nous faisons maintenant peuvent rendre le Québec plus fort et mieux préparé pour l’avenir. Nous avons tout ce qu’il faut ici pour créer plus de richesse, renforcer notre autonomie et prendre davantage en main notre développement. C’est la direction que je veux donner au Québec », a affirmé Christine Fréchette.

Plus de 1,2 milliard de dollars d’interventions ciblées

Le plan économique prévoit notamment :

- 400 M$ pour la formation et la requalification des travailleurs directement en entreprise;

- plus de 300 M$ pour les régions productrices de ressources naturelles;

- 300 M$ pour moderniser et développer les infrastructures portuaires du Saint-Laurent;

- 90 M$ pour bâtir une véritable filière québécoise de construction navale;

- 152 M$ en enveloppes et bonifications pour moderniser l’industrie forestière, soutenir les entrepreneurs, intensifier le reboisement et accroître l’utilisation du bois dans la construction;

- 50 M$ supplémentaires pour la relève agricole, portant la contribution publique au Fonds d’investissement pour la relève agricole à 100 M$.

Un gouvernement Fréchette réalisera également le plan d’investissement de 200 G$ d’Hydro-Québec afin d’augmenter la production d’électricité, de renforcer l’autonomie énergétique du Québec et de maximiser les retombées économiques dans toutes les régions.

Utiliser davantage le pouvoir économique de l’État québécois

Le plan économique mise sur les forces du Québec et sur une utilisation plus stratégique des leviers à notre disposition. L’État doit être plus efficace, intervenir là où il peut réellement faire une différence et laisser davantage d’espace aux entreprises là où elles peuvent agir.

Chaque organisme public devra adopter un plan d’achat québécois comportant des cibles précises, rendues publiques et suivies annuellement. Christine Fréchette souhaite ainsi aller au-delà du principe du plus bas soumissionnaire afin de mieux tenir compte de la qualité, du contenu québécois et des retombées économiques de ses contrats.

Les interventions d’Investissement Québec seront également recentrées sur les secteurs stratégiques et sur les situations où le marché privé ne peut agir seul. Les critères donnant droit aux bonis de ses dirigeants seront resserrés et liés plus directement aux investissements générés et aux retombées obtenues pour le Québec.

Sous un gouvernement Fréchette, l’allègement réglementaire relèvera directement de la première ministre. Dans les 100 premiers jours d’un nouveau mandat, le ministère des Finances devra également proposer une transition fiscale progressive pour les PME qui franchissent le seuil de 500 000 $ de revenu imposable, afin d’éviter le passage brutal d’un taux de 2,2 % à 11,5 %.

Parti Québécois :

Le chef Paul St-Pierre Plamondon a joué la carte de la collaboration à moins d'une semaine du vote par anticipation. En cas d'élection, PSPP versera le financement nécessaire au projet Agora Déclic qui vise à construire un campus pour jeunes adultes issus de la DPJ où ces derniers pourront bénéficier d'un toit, de nourriture et de soutien psychosocial. Ce projet a pour ambassadeurs Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire et Véronqiue Hivon, ex-ministre du Parti québécois et il lèverait de terre au couvent des Franciscains dans Rosemont. S'il voit le jour, près de 144 jeunes adultes pourraient y emménager.

L'enveloppe consacrée à cette démarche est de l'ordre de 70 M $. PSPP ajouterait aussi sept millions de dollars par année pour le financement les services, pour répondre à une autre demande d'Agora Déclic.

Québec Solidaire :

La porte-parole de la formation, Ruba Ghazal, a dévoilé le plan de son parti en matière de logements. Elle a d'abord annoncé que QS va bonifier le programme de supplément au loyer de 400 M $ en cas d'élection le 5 octobre prochain. De plus, QS prend l'engagement de réformer le Tribunal administratif du logement dans le but de faire en sorte que la fixation des loyers soit obligatoire et de mieux protéger les locataires des abus.

Parti Conservateur du Québec :

Tôt ce matin, Éric Duhaime a indiqué que le PCQ aimerait collaborer « à la pièce » avec le prochain gouvernement en cas de minorité. Il a rejeté l'idée de faire partie d'une coalition, tout en indiquant que le but visé ne serait pas de déclencher un nouveau scrutin.

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, et son co-porte-parole jeunesse, Eliot Estévez-Verville, candidat dans Taschereau, affirment que le PCQ est le seul parti à présenter un plan crédible pour rétablir l’équilibre budgétaire sans refiler la facture aux jeunes.

L’engagement du chef conservateur ne date pas d’hier. Dès son premier livre, L’État contre les jeunes, Éric Duhaime dénonçait déjà la dette léguée aux générations futures.



Son cadre financier ne laisse aucun écart à résorber, ne réduit pas la provision pour éventualités, ne mise sur aucun transfert fédéral supplémentaire non garanti et maintient tous les versements au Fonds des générations.

« Un déficit, c’est une facture reportée. Quand un parti promet de l’argent qu’il n’a pas ou des économies non identifiées, les jeunes finissent par payer. Notre plan ne repose sur aucun artifice comptable », a déclaré Éric Duhaime.

Le « chantier historique d’équité intergénérationnelle » du PCQ prévoit 47 G$ d’économies sur cinq ans en révisant les dépenses, en réduisant les subventions aux entreprises et en modernisant l’État. Il ramènerait les finances publiques à l’équilibre en 2029-2030, tout en préservant la provision de 8 G$ et les 13,3 G$ destinés au Fonds des générations.

Selon Eliot Estévez-Verville, cette rigueur permettrait aux jeunes de réaliser leurs projets. « Les baisses d’impôts et de taxes permettraient à une famille moyenne d’économiser plus de 11 000 $ sur cinq ans. Cette somme pourrait servir à constituer une mise de fonds ou à alléger un budget serré », a-t-il affirmé.

Pour rendre la propriété plus accessible, le PCQ veut également accélérer la construction en simplifiant le Code de construction, en facilitant la mobilité de la main-d’œuvre et en allégeant les règles coûteuses.

Il bonifierait aussi le crédit d’impôt pour les services de garde non subventionnés, une économie d’environ 950 $ par enfant par année, et verserait 100 $ par semaine par enfant aux familles sans place subventionnée ou qui choisissent une autre formule.

« Notre génération veut garder davantage de son salaire, se loger et fonder une famille. Pour y arriver, il faut arrêter de lui laisser la facture et remettre de l’ordre dans les finances publiques », a conclu Eliot Estévez-Verville.

Parti libéral du Québec :

Lors de l'ouverture de soumissions par une municipalité ou par les paliers gouvernementaux, il est de coutume d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire. En cas d'élection, le chef Charles Milliard a confirmé que le PLQ mettrait fin à cette pratique visant à privilégier automatiquement le plus bas soumissionnaire.

Dans un autre d'idée, le PLQ mènerait à terme le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de même que celui de prolongement de la ligne bleue. La formation politique souhaiterait aussi établir un consensus autour d'un projet de transport en commun, notamment en impliquant des acteurs locaux et les autres paliers de gouvernement.

Projections en date du 20 septembre:

Circonscription de Beauharnois

Circonscription de Soulanges

Circonscription de Vaudreuil