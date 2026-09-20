La culture : 7 enjeux vitaux selon Culture Montérégie

À l'occasion des élections provinciales 2026, Culture Montérégie a produit un document avec 7 recommandations qui représentent autant de pistes de solutions aux principales préoccupations du secteur culturel montérégien en 2026.

Voici les sept priorités identifiées par Culture Montérégie: rétablir l'équité du financement public de la culture en Montérégie par une augmentation radicale des budgets accordés au secteur suivant les indicateurs démographiques de la région, Améliorer la santé économique globale du milieu culturel québécois par la mise en place d’une structure diversifiée et pérenne de financement basée sur la contribution de l’ensemble des secteurs d’activités économiques de la province, Contribuer à l’élimination des déserts culturels, à la démocratisation de la culture et à la revitalisation des cœurs villageois par la mise en place de mesures de soutien à l’accessibilité

équitable des arts et de la culture dans la région, Faciliter la conservation et la mise en valeur des lieux de culte de la Montérégie par l’augmentation de l’aide financière et des ressources publiques dédiées à la protection du patrimoine religieux, Appuyer les institutions du réseau muséal de la Montérégie dans leur fonctionnement et leur mission par une mise à niveau des structures de financement, de collaboration intersectorielle, de promotion médiatique et d’accessibilité, Soutenir les médias d’informations écrite, radiophonique et télévisuelle de la Montérégie dans leur fonctionnement et renforcer leur compétitivité dans l’univers numérique par

l’accroissement de l’aide financière publique et l’attribution privilégiée des contrats publicitaires gouvernementaux et Augmenter et pérenniser le financement public des institutions d’éducation artistique et des programmes favorisant les contacts durables entre la jeunesse, le champ des arts et la culture québécoise

Alimentées par divers échanges avec le milieu, ces recommandations appellent à la prise de conscience de l’état de santé précaire de l’écosystème culturel régional de même qu’à la mise en œuvre d’actions structurantes pour stimuler l’engagement des secteurs partenaires et améliorer les conditions de vie et de pratiques de ses artisans.



Parmi les recommandations proposées, l’organisation souhaite rétablir l'équité du financement public de la culture en Montérégie et améliorer la santé économique globale du milieu culturel québécois. De plus, elle souhaite la mise en place de mesures de soutien à l'accessibilité des arts et de la culture dans la région et faciliter la conservation et la mise en valeur des lieux de culte de la Montérégie. En terminant, elle souhaite un appui envers les institutions du réseau muséal de la Montérégie notamment dans leur fonctionnement et leur mission, soutenir les médias écrits, radiophoniques et télévisuels de la Montérégie et augmenter le financement public des institutions d'éducation artistique et des programmes favorisant les contacts durables entre la jeunesse, le champ des arts et la culture québécoise.



« Ce travail propose une feuille de route réaliste pour freiner l’enlisement du secteur, renforcer les conditions de pratique et rétablir une véritable équité culturelle sur le territoire. La Montérégie, deuxième région du Québec par sa population et son poids économique, se situe pourtant au dernier rang provincial pour le financement public de la culture par habitant. Ce décalage révèle un retard structurel qu’il faut maintenant rattraper. », indique Martin St-Gelais, directeur général de Culture Montérégie.



À l’aube de son 50e anniversaire, Culture Montérégie réitère son message et appelle une fois de plus les futurs décideurs publics à la prise de responsabilité. Ces derniers doivent non seulement se montrer à l’écoute des demandes de leurs concitoyens et soutenir la culture dans leur région par des actions ciblées, équitables et démocratiques en matière de financement, d’accessibilité, de patrimoine, de couverture médiatique et d’éducation artistique ; ils doivent également reconnaître l’exaspération populaire croissante à l’égard de l’approche technocratique jusqu’ici préconisée et qui échoue année après année à offrir des solutions aux grands problèmes de notre temps.