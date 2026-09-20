La FQM réclame des services accessibles dans toutes les régions

L’accès au transport adapté et collectif ne devrait pas dépendre du lieu où l’on habite. Pourtant, près de 800 municipalités, représentant 39 % de la population québécoise, n’ont toujours pas accès à des services répondant pleinement à leurs besoins. La Fédération québécoise des municipalités (FQM) appelle les partis politiques à s’engager à rendre ces services accessibles dans toutes les régions.



En décembre 2024, Québec a accordé près de 880 M$ aux principales sociétés de transport collectif. Pendant ce temps, les organismes municipaux et intermunicipaux responsables du transport collectif régional et adapté n’ont reçu que 3 M$, soit à peine 0,34 % de cette enveloppe. Pour la FQM, cet écart ne reflète pas l’ampleur des besoins observés dans les régions.



« Les régions ne demandent pas de traitement de faveur. Elles demandent simplement que les investissements en transport tiennent compte des millions de Québécoises et de Québécois qui vivent à l’extérieur des grands centres », a déclaré le président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, Jacques Demers.



La FQM invite les formations politiques à s’engager à :

- assurer un financement adéquat du transport adapté et collectif régional, afin que les régions obtiennent une part du financement correspondant au poids démographique des communautés non desservies par les sociétés de transport;

- lever les obstacles légaux et réglementaires qui empêchent les municipalités locales et régionales d’offrir leurs propres services de transport avec leurs véhicules et leurs employé(e)s;

- corriger l’iniquité dans le financement, notamment entre les sociétés de transport des grandes agglomérations, dont les enveloppes ont été protégées, et les organismes municipaux et intermunicipaux des régions;

- mettre fin aux retards dans le versement de l’aide financière et garantir que les sommes soient versées au cours de l’année visée.