Carnet de campagne — Jour 22

Voici quelques dépêches en ce jour 23 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. À l'échelle provinciale, c'est jour de débat.

En ce 23e jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ) :

Devant les maires et mairesses de l'Union des municipalités du Québec, la première ministre sortante, Christine Fréchette, s'est engagée, si elle est à nouveau portée au pouvoir, à fusionner l'ensemble des programmes d'infrastructures municipales en un seul et même transfert unique, sans appels de projets et prévisible. Elle a aussi indiqué que la CAQ procèderait à la création d'un fonds d'urgence de 250 millions par année pour combattre l'itinérance. Enfin, elle a aussi promos de mettre à l'obligation, pour les Villes, de céder gratuitement un terrain à des fins scolaire à un Centre de services scolaire dans l'optique d'y recevoir une nouvelle école.

Parti Québécois :

À son tour, le chef Paul St-Pierre Plamondon a aussi ouvert le portefeuille de sa formation politique pour s'engager à verser 1 G $ sur quatre ans pour lutter contre l'itinérance. Plus de la moitié, soit 600 M $ seraient alloués à des programmes sociaux de prévention tandis que les 400 M $ restant serviraient à construire 2000 logements destinés à sortir autant de gens de la rue.

Québec Solidaire :

Au lendemain des débats de TVA et de Noovo, la cheffe Ruba Ghazal a présenté le plan environnemental de QS. Le document vise entre autre une réduction des émission de gaz à effets de serre à 37, 5 % à 45 % d'ici 2030. Le plan comprend plusieurs mesures et programmes dont un qui incite les Québécois à changer leurs habitudes de transport. Par exemple, on offre 1000$ et une passe de transport en commun valide pour un an en échange de leur véhicule à essence datant de plus de quinze ans. On prévoit aussi une amélioration de l'offre de transport en commun, notamment en région et la carboneutralité d'ici 2050. QS remettrait aussi sur le tapis l'interdiction de vendre des véhicules légers neufs à essence dès 2035, en plus d'interdire l'immatriculation de nouvelles autos dès 2045. Dans la foulée, on relancerait aussi le Programme Roulez vert qui prend fin cette année.

Devant les maires et mairesses de l'Union des municipalités du Québec, elle a précisé que QS injecterait 2 milliards de dollars de plus dans l'entretien des infrastructures municipales dans un prochain mandat. Une somme qui s'ajoutera aux 23 millards sur 10 ans destinés à la réparation et au développement des infrastructures de transport collectif.

En itinérance, elle a précisé son engagement à construire 50 000 logements sociaux. De ce nombre, 6 000 accueilleraient des gens sans domicile afin de les sortir de la rue. Au total, 375 millions sur quatre ans seront consacrés au projet.

Enfin, pour soutenir les villes face aux changements climatiques, SQ investirait 140 millions de dollars supplémentaires, en plus du fonds d'urgence climatique de 500 millions.

Parti Conservateur du Québec :

En direct de Lévis, le chef Eric Duhaime a partagé la volonté de son parti d'augmenter la prévisibilité des transferts aux régions. Comment? En éliminant la bureaucratie et en leur donnant une plus grosse partie des revenus tirés des ressources naturelles présentes sur leur territoire.

Parti libéral du Québec :

Le chef Charles Milliard a souvent parlé du scandale SAAQ Clic durant la campagne électorale. Plus tôt aujourd'hui, il a détaillé certains engagements de son parti en lien avec l'intelligence artificielle. Il aimerait notamment en évaluer les risques et d'assurer qu'il y a toujours un humain derrière les décisions. Il veut aussi créer une nouvelle agence agile pour s'occuper de la mise en oeuvre de la transition numérique du gouvernement, une instance qui disposerait d'un budget de 50 millions.

Projections en date du 17 septembre:

Circonscription de Beauharnois

Circonscription de Soulanges

Circonscription de Vaudreuil