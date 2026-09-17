Carnet de campagne — Jour 22

Voici quelques dépêches en ce jour 22 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. À l'échelle provinciale, c'est jour de débat.

En ce 22e jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ) :

La première ministre sortante, Christine Fréchette, a annoncé l'intention de son parti d'étendre les prestations du Régime québécois de l'assurance parentale sur cinq ans, plutôt que sur 18 mois comme c'est actuellement le cas.

Sur le plan local, en ce dernier jour de dépôt des candidatures auprès d'Élections Québec, voici les personnes officiellement inscrites auprès de cette instance pour ce parti dans la région:

- Claude Reid (Beauharnois);

- Marilyne Picard (Soulanges);

- Chantal Darcy (Vaudreuil);

Parti Québécois :

À venir.

Sur le plan local, en ce dernier jour de dépôt des candidatures auprès d'Élections Québec, voici les personnes officiellement inscrites auprès de cette instance pour ce parti dans la région:

- Alexandre Daneau (Beauharnois);

- Francis Deroo (Soulanges);

- Meili Faille (Vaudreuil):

Québec Solidaire :

La cheffe Ruba Ghazal s'est adressée aux familles, notamment en s'engageant à hausser le nombre de semaine de congé pour le deuxième parent de cinq semaines, pour un total de 10 semaines. La formation a aussi émis l'intention de recruter 5000 nouvelles éducatrices d'ici 2030. Comment? En améliorant les conditions de travail, ce qui permettrait d'ouvrir 30 000 places de plus en garderies.

Sur le plan local, en ce dernier jour de dépôt des candidatures auprès d'Élections Québec, voici les personnes officiellement inscrites auprès de cette instance pour ce parti dans la région:

- Virginie Helene Hockers (Beauharnois);

- Florian Martin (Soulanges);

- Jeannette Uwantege (Vaudreuil):

Parti Conservateur du Québec :

À venir.

Sur le plan local, en ce dernier jour de dépôt des candidatures auprès d'Élections Québec, voici les personnes officiellement inscrites auprès de cette instance pour ce parti dans la région:

- Angélika Homère (Beauharnois);

- Kristian Solarik (Soulanges);

- Patrick Caron (Vaudreuil):

Parti libéral du Québec :

Le chef Charles Milliard a pris la parole plus tôt aujourd'hui à Mégantic pour confirmer une augmentation de 200 M $ du budget dédié à la première ligne en santé, en cas d'élection le 5 octobre prochain. Cette somme viendrait bonifier les CLSC pour en faire un point d'ancrage pour la santé et les communautés selon ses paroles. Dans la foulée, plus de ressources en santé mentale et en services sociaux seraient aussi ajoutées.

Il a aussi indiqué que le PLQ maintiendrait les services d'obstétriques en région.

Sur le plan local, en ce dernier jour de dépôt des candidatures auprès d'Élections Québec, voici les personnes officiellement inscrites auprès de cette instance pour ce parti dans la région:

- Charles Royer-Tremblay (Beauharnois);

- Olivier Bertin-Mahieux (Soulanges);

- James Hughes (Vaudreuil):

Parti Vert du Québec:

- Charmaine Carvalho (Beauharnois);

- Carole Thériault (Vaudreuil);

Démocratie directe:

- Karine Pelletier (Beauharnois);

- Jules Briand (Soulanges);

Parti canadien du Québec:

- Joseph Cianflore (Soulanges);

Projections en date du 15 septembre:

Circonscription de Beauharnois

Circonscription de Soulanges

Circonscription de Vaudreuil