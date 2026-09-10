Carnet de campagne— Jour 15

Voici quelques dépêches en ce jour 14 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.

En ce quinzième jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ):

Aux côtés de l'homme d'affaires Olivier Primeau, la première ministre sortante, Christine Fréchette, a levé le voile sur quatre mesures qui seraient mises en place si la CAQ est reportée au pouvoir en octobre prochain. Celles-ci visent à mieux soutenir les travailleurs face à l'évolution rapide des technologies, dont l'intelligence artificielle et les tarifs américains.

Elles se traduirait par un investissement de 400 M $ sur quatre ans dans le Programme de formation courte durée. Cette action permettrait de requalifier 25 000 travailleurs selon les besoins réels du marché du travail et de l'économie.

Parti québécois:

Les agriculteurs seront sans doute heureux d'apprendre qu'ils ont été au coeur de l'annonce du jour du chef du Parti Québécois (PQ) Paul St-Pierre Plamondon. Ce dernier a confirmé la volonté de sa formation à investir 450 millions de dollars sur quatre ans pour les producteurs agricoles québécois. Concrètement, le budget dédié aux agriculteurs passera de 0,9 % à 1,5 % en dix ans.

Le plan du PQ prévoit notamment de protéger le territoire agricole, d'aider la relève, de stimuler la souveraineté alimentaire, d'augmenter le revenu agricole et de réduire le fardeau administratif des entreprises.

Québec Solidaire:

En pause ce mercredi, la formation politique, via sa porte-parole Ruba Ghazal, a procédé une annonce, soit celle d'offrir des dîners universels à tous les élèves des écoles publiques du Québec en cas d'élection le 5 octobre prochain. Au total, l'investissement se chiffrerait à 480 M $,

Parti conservateur du Québec:

Aucune annonce au moment d'écrire ces lignes.

Parti libéral du Québec:

Aucune annonce au moment d'écrire ces lignes.

Beauharnois:

Soulanges: