Carnet de campagne — Jour 16

Voici quelques dépêches en ce jour 16 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.

En ce seizième jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ) :

Vendredi, l'équipe de Christine Fréchette s'est engagée à investir près de 800 millions $ pour des projets de construction et d’agrandissement d’écoles dans la région de la Capitale-Nationale. La Première ministre sortante prévoit d'ajouter une quinzaine de nouveaux projets de construction, d’agrandissement ou de relocalisation d’écoles, pour une valeur avoisinant les 580 millions $.

Parti Québécois :

Le vendredi 11 septembre, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a proposé de couper de moitié la TVQ sur le carburant en plus de mettre fin à la double taxation, promettant ainsi un répit d'environ 220 $ par année pour un automobiliste faisant un plein de 60 litres par semaine. Le PQ s'est aussi engagé à verser un remboursement annuel de 125 $ pour les ménages dont les revenus sont inférieurs à 40 000 $.

Ce matin, les caquistes ont également révélé les coûts associés à la tenue d'un référendum. Selon les estimations du parti, 10 millions de dollars seraient nécessaires pour réaliser des études et ensuite mettre sur pied une constitution préliminaire. Dans son ensemble, le scrutin et les travaux supplémentaires coûteraient 130 millions $.

Québec Solidaire :

En conférence de presse vendredi après-midi, Québec solidaire a présenté son cadre budgétaire. Celui-ci vise un équilibre budgétaire d'ici 2029-2030, soit à l'intérieur d'un premier mandat. Le tout, sans coupure dans les services publics.

Le budget du parti s'élève donc à 39,5 milliards. Des revenus de 10,5 milliards viendront rééquilibrer. Pour financer ses promesses, QS entend ajouter de nouvelles taxes, augmenterait l'imposition des grandes corporations et taxerait les fortunes s'élevant à plus de 25 millions $. Une réserve de 2 milliards de dollars serait créée sur deux ans pour répondre à l'imprévisibilité de l'administration Trump dans un contexte de guerre tarifaire.

Les quelque 23 milliards $ prévus pour la transition verte de la province serviront entre autres à bonifier l'offre de transport collectif du Québec en commençant par la réfection de certaines gares du métro de Montréal.

Selon QS, des investissement s'élevant à 11,8 milliards $ permettront de venir à bout de la crise du logement dans son premier mandat.

Sans trop entrer dans le détail, la porte-parole, Ruba Ghaza, a exprimé vouloir créer Pharma Québec en s'inspirant du modèle de la Nouvelle-Zélande. On prévoit ainsi des économies de 9 milliards $ sur quatre ans.

Parti Conservateur du Québec :

Le chef du PCQ, Éric Duhaime, et son porte-parole en matière d’habitation, Patrick Paquet, ont annoncé aujourd’hui la stratégie du PCQ pour affronter la crise du logement, et pour redonner accès à la propriété aux jeunes familles québécoises.

La stratégie du PCQ prévoit donc de libéraliser la construction résidentielle, notamment en réduisant le nombre de métiers réglementés, en permettant la pleine mobilité de la main-d’œuvre, en simplifiant le Code de construction du Québec et la requalification des terres agricoles, et en exemptant la construction résidentielle de la loi R-20.

Le parti souhaite aussi réduire la judiciarisation devant le Tribunal administratif du logement, qui a engendré des délais déraisonnables.

Parti Libéral du Québec :

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a annoncé aujourd’hui vouloir bonifier de 700 M$ le soutien à domicile afin d’augmenter les services offerts directement chez les personnes. Il investira également 80 M$ supplémentaires sur quatre ans dans l’adaptation des domiciles et élargira le PEFSAD aux services à la personne.

Le Parti libéral du Québec s’engage également à réviser les critères du crédit d’impôt pour personnes proches aidantes afin de mieux reconnaître les différentes réalités de la proche aidance et à protéger la rente de retraite des personnes qui réduisent ou interrompent leur participation au marché du travail pour prendre soin d’un proche. Les crédits d’impôt destinés aux aînés seront également simplifiés afin d’être plus faciles à comprendre et à réclamer.

Un gouvernement libéral ajoutera 200 M$ sur quatre ans au financement des organismes communautaires. Il révisera également le financement à la mission globale pour le rendre plus prévisible et mieux adapté aux réalités des organismes, tout en réduisant leur fardeau administratif et en simplifiant la reddition de comptes.

Parti Canadien du Québec :

le chef du parti et candidat dans Soulanges, Joseph Cianflone a rencontré le 1er septembre le sénateur américain de l’Arizona Ruben Gallego. Leur échange a porté sur les relations canado-américaines, le commerce et la coopération économique en Amérique du Nord, la démocratie, la dignité humaine ainsi que la sécurité et la prospérité à long terme des Amériques.

Le Parti canadien du Québec a annoncé proposé une plateforme axée sur l’unité canadienne, les droits individuels et les droits des minorités, les possibilités économiques ainsi qu’une approche plus inclusive de la politique québécoise.

Projections en date du 8 septembre:

Circonscription de Beauharnois

Circonscription de Soulanges

Circonscription de Vaudreuil