La Couronne-Sud place ses priorités au cœur de la campagne

Plus de 40 élus municipaux de la Couronne-Sud se sont réunis aujourd’hui à Mercier pour entendre les engagements des principales formations politiques sur les grands enjeux qui façonneront l’avenir du territoire.

À l’initiative de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud (TPECS), des représentants des différentes formations politiques ont présenté leurs engagements devant les préfets, maires, mairesses et élus municipaux présents. Cette importante mobilisation avait un objectif clair : faire entendre d’une seule voix les priorités du secteur qui figure parmi les territoires connaissant la plus forte croissance démographique et économique du Québec et obtenir des engagements concrets des principales formations politiques qui aspirent à former le prochain gouvernement.

« Plus de 40 élus réunis aujourd’hui, c’est un signal fort. La Couronne-Sud parle d’une voix unie et souhaite être pleinement considérée dans les décisions du prochain gouvernement. Nous représentons plus d’un demi-million de citoyens et notre croissance entraîne des besoins majeurs en matière de transport, d’infrastructures et de services. Les partis connaissent maintenant clairement nos priorités et nous avons entendu leurs engagements », a déclaré Marylin Nadeau, présidente de la TPECS et mairesse de Saint-Jean-Baptiste.

Cinq priorités pour l’avenir de la Couronne-Sud

Les représentants des formations politiques ont été appelés à se prononcer sur cinq enjeux prioritaires : le transport collectif et la mobilité durable; les ententes Québec–Canada et l’accès aux financements fédéraux; les infrastructures routières et la capacité d’intervention des municipalités; l’équité territoriale et l’adaptation des obligations métropolitaines; ainsi que les infrastructures hydriques et la gestion durable de l’eau.

Ces enjeux sont au cœur du développement d’un territoire qui regroupe plus de 500 000 citoyens, 40 municipalités et six MRC et qui compte parmi les plus dynamiques du Québec sur les plans démographique et économique.

La croissance soutenue de la Couronne-Sud exerce une pression grandissante sur ses infrastructures, ses services municipaux et sa capacité à répondre aux besoins de sa population. Pour la TPECS, les décisions qui seront prises au cours du prochain mandat auront donc un impact direct sur la capacité des municipalités à accompagner cette croissance.

Des engagements qui devront se traduire en actions

La rencontre s’inscrit dans la démarche non partisane entreprise par la TPECS afin de placer les priorités de la Couronne-Sud à l’avant-plan de la campagne électorale. Chaque formation politique a bénéficié d’un temps de parole équitable pour présenter ses engagements, avant une période d’échanges avec les élus municipaux.

La TPECS entend poursuivre cette démarche dès le lendemain de l’élection, en assurant un suivi auprès du gouvernement qui sera formé et des élus de la Couronne-Sud. « Les formations politiques connaissent maintenant clairement les priorités de la Couronne-Sud et nous avons entendu leurs engagements. Après l’élection, nous poursuivrons nos représentations auprès du gouvernement qui sera formé pour faire avancer les dossiers prioritaires de notre territoire », a conclu Mme Nadeau.