Initiative d'un consortium de médias
Quatre débats politiques à venir en vue des élections provinciales 2026
Les candidats et candidates des circonscriptions de Vaudreuil, Soulanges, Beauharnois et Huntingdon prendront part à une série de débats politiques les 28 et 29 septembre prochains. Ces rencontres offriront aux électeurs l’occasion d’entendre les positions des personnes candidates sur les enjeux régionaux prioritaires, afin d’éclairer leur choix et de favoriser la participation au scrutin du 5 octobre.
Le consortium réunit quatre médias régionaux : CSUR.TV, télévision communautaire deVaudreuil-Soulanges, le quotidien web Néomédia Vaudreuil-Soulanges / Valleyfield, Le François de Gravité Info et le journal Le Gleaner.
L’animation des débats sera assurée par des journalistes professionnels :
- Chantal Bédard, Cheffe de l’information, CSUR.TV - télévision communautaire de
Vaudreuil-Soulanges;
- Maxim Ouellet, Journaliste, Néomédia Vaudreuil-Soulanges / Valleyfield;
- Mario Pitre, Chef de contenu, Le Saint-François de Gravité Info;;
- Yanick Michaud, Journaliste, Le Saint-François de Gravité Info
- Sarah Rennie, Chef des nouvelles, Le Gleaner;
Les Chambres de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) et de Beauharnois– Valleyfield–Haut-Saint-Laurent (CCIBVHSL), ainsi que les corporations de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges (CDCVS), Beauharnois-Salaberry (CDCBHS) et Haut- Saint-Laurent (CDCHSL), se joignent à l’initiative à titre de collaborateurs afin de mettre de l’avant les enjeux économiques, sociaux et communautaires de la région.
Deux grandes soirées de débats webdiffusés en direct les 28 et 29 septembre
Les débats opposant les candidats et candidates seront webdiffusés en direct sur lesplateformes web des médias et des collaborateurs du consortium. Les citoyens sont invités à se connecter dès 17 h, les 28 et 29 septembre.
28 septembre
17h00 Vaudreuil
19h30 Soulanges
29 septembre
17h00 Huntingdon
19h30 Beauharnois
Les citoyens et organismes souhaitant contribuer aux débats peuvent transmettre leurs questions par courriel directement aux journalistes.
Sources et renseignements :
- Chantal Bédard
Cheffe de l’information
CSUR.TV | TVC Vaudreuil-Soulanges
cbedard@csur.tv
- Maxim Ouellet
Journaliste
Néomédia Vaudreuil-Soulanges/Valleyfield
maxim.ouellet@dev.iclic.ca
- Mario Pitre
Chef de contenu
Le Saint-François de Gravité Info
mpitre@gravitemedia.com
-Yanick Michaud
Journaliste
Le Saint-François de Gravité Info
ymichaud@gravitemedia.com
-Sarah Rennie
Chef des nouvelles
Le Gleaner
info@the-gleaner.com
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