Carnet de campagne— Jour 14

Voici quelques dépêches en ce jour 14 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.

En ce quatorzième jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ):

La première ministre sortante, Christine Fréchette, a partagé la volonté de son parti de mieux planifier, construire et rénover les infrastructures publiques. Pour chaque projet de plus de 10 M $, la CAQ s'engage à évaluer la méthode qui lui permettra de livrer le projet à meilleur coût et dans les meilleurs délais.

Dans la foulée, la CAQ compte mettre en place un catalogue québécois de modèles et de composantes standardisés dans l'optique de gagner du temps et de réduire les coûts. Elle a aussi annoncé que le projet de loi Q5, visant à accélérer les autorisations des projets prioritaires, sera aussi réactivé. Mme Fréchette et son parti visent aussi à mettre en place un guichet unique pour réduire la paperasse et débloquer des chantiers stratégiques.

Parti québécois:

Le chef Paul St-Pierre Plamondon a commencé la journée en proposant de freiner, voir de stopper net, le développement des maison des aînés, un modèle jugé trop onéreux et inéquitable par sa formation politique.

S'il est élu le 5 octobre, le PQ ne donnerait plus son aval à la construction de nouvelles installations de ce type, mais il conserverait celles déjà en place.

PSPP a aussi levé le voile sur le plan d'accès à la propriété de son parti politique. Concrètement, le PQ entend aider les premiers acheteurs, augmenter l'offre de logements et de maisons et réduire les seuils d'immigration.

S'il devient premier ministre le 5 octobre prochain, PSPP et le PQ offriront aux premiers acheteurs de maison neuve, un remboursement de la TVQ et sur l'autoconstruction allant jusqu'à 45 000$. Le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation sera revu à la hausse passant de 1 400$ à 3 000$.

Québec Solidaire:

La formation n'avait aucune activité publique à son agenda en ce mercredi 9 septembre.

Parti conservateur du Québec:

Presque à mi-chemin dans cette campagne électorale, le chef Éric Duhaime a présenté son cadre financier. Celui-ci comprend notamment des coupures dans le gaspillage et la bureaucratie, le tout en épargnant les services publics et en remettant de l'argent dans les poches des électeurs et des entreprises.

Selon lui, l'équilibre budgétaire pourrait être atteint en quatre ans, sans négliger les versements au Fonds des générations. En plus de couper de manière drastique dans les dépenses et les aides financières accordées aux entreprises, le PCQ misera sur l'intelligence artificielle pour faire économiser 47 M $ au trésor public en cinq ans.

Parti libéral du Québec:

Le chef Charles Milliard a aussi affirmé que le plan d'affaires des maisons pour aînés ne fonctionne pas et que sa formation politique, si elle est élue, freinerait leur développement.

Dans un autre ordre d'idée, il a aussi présenté les aspirations de son parti en terme d'efficacité de l'État. En point de presse, il a précisé vouloir moderniser l'État, notamment en offrant plus d'autonomie aux employés et en réduisant les dédoublements.

Son plan vise à avoir un État plus petit et moins bureaucratique, avec moins de postes administratifs et de gestion et plus d'autonomie pour les fonctionnaires et plus d'automatisation.

Ces changements devraient entraîner des économies de 1, 7 millards de dollars récurrentes à terme, dont 300 M $ dès 2027-2028. Quant aux postes, 12 000 à temps plein seraient éliminés en cinq ans.

Projections en date du 8 septembre:

Beauharnois:

Soulanges: