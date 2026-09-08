Carnet de campagne— Jour 13

Voici quelques dépêches en ce jour 13 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.

En ce treizième jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ):

La première ministre sortante Christine Fréchette a ramené sur le tapis la réforme controversée du régime forestier qui avant été abandonnée l'an dernier. Cette fois, elle s'est engagée si elle est réélue, à mettre en place des projets-pilotes pour tester de nouvelle manière de faire en foresterie, la tenue d'un Chantier national sur la forêt et le dépôt d'une loi réformant le régime forestier. Une somme de 150 M $ supplémentaire serait investie dans ce secteur, qui contribue à 2 % du PIB du Québec et qui représente 60 000 emplois directs, dans un prochain mandat.

Parti québécois:

De son coté, Paul St-Pierre Plamondon, a présenté sa stratégie pour contrer les effets de la riposte de la guerre tarifaire. Elle se décline en six points:

- Miiser sur des programmes d’aide ponctuels et ciblés aux entreprises des secteurs les plus touchés;

- Encourager fiscalement les entreprises qui doivent se tourner rapidement vers d’autres marchés en défiscalisant tout nouveau revenu vers de nouveaux marchés d’exportation;

- Exiger un changement de stratégie de la part du gouvernement canadien et proposer des contre-tarifs beaucoup plus ciblés et stratégiques, plutôt que dollar pour dollar, qui ne nuisent pas aux entreprises d’ici qui ont déjà suffisamment perdu d’emploi;

- Rendre publique la liste des demandes au gouvernement canadien et impliquer tous les partis d’opposition dans le processus en agissant avec transparence;

- Adopter une attitude qui renforce la confiance des Québécois plutôt que leur anxiété;

- Réclamer des assurances que l’argent récolté par le gouvernement du Canada, avec les contre-tarifs, reviennent au Québec au moins dans la même proportion qu’il est maintenant touché;

Québec Solidaire:

Bien que discrète sur le plan local, Québec Solidaire, via sa porte-parole Ruba Ghazal, s'est avancé à transformer l'économie pour être au service des citoyens, en mettant en place une provision Trump. Cette mesure de 2 millards de dollars sur deux ans viserait à permettre aux entreprises de maintenir les emplois au Québec.

QS veut aussi utiliser l'hydroélectricité comme levier de négociation avec les États-Uniis.

Parti conservateur du Québec:

Pour sa part, Eric Duhaime a levé le voile sur son plan en matière de santé qui se traduit par la privatisation et l'abolition de Santé Québec.

Plus en détails, le PCQ, s'il est élu, propose aux Québécois d'instaurer des délais maximaux pour les principales chirurgies, consultations spécialisées et investigations diagnostiques. Si le délai ne peut pas être respecté au privé, une place devra être trouvée dans un autre établissement du réseau public ou chez un prestataire privé accrédité qui sera rémunéré. Ce recours au privé pourrait aussi être de mise si les cliniques privées payées par l'État peuvent offrir des soins de qualité égale ou supérieure plus rapidement ou à un coût global inférieur au secteur public.

En plus d'abolir Santé Québec, le PCQ veut aussi former 400 à 500 médecins de plus et 300 infirmières praticiennes supplémentaires par an. On donnerait aussi un plus grand rôle au paramédic, en plus de créer un ordre professionnel pour leur catégorie d'emploi.

Enfin, le plan comprend aussi la décentralisation et la déréglementation du réseau de la santé. Par exemple, en abolissant les plans territoriaux et des effectifs médicaux pour les remplacer par des incitatifs financiers.

Parti libéral du Québec:

Charles Milliard, qui est de passage en Estrie, s'est engagé, s'il devient premier ministre, à embaucher 1 000 ressources spécialisées dans les écoles pour soutenir les enseignants, et ce, dès la rentrée scolaire 2027-2028. Toutefois, il n'a pas chiffré cette mesure.

Concrètement, en cas d'élection le 5 octobre prochain, le PLQ va engager 400 professionnels dont des orthopédagogues, des psychoéducateurs, des psychologues et des orthophonistes en plus de 600 techniciens en éducation spécialisée.

Beauharnois:

Soulanges: