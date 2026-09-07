Carnet de campagne— Jour 12

Voici quelques dépêches en ce jour 12 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.

En ce douzième jour de campagne électorale, lundi férié et veille de l'entrée en vigueur des contre-tarifs annoncés par le gouvernement Carney aux États-Unis, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ):

La première ministre sortante Christine Fréchette s'est rendue tôt ce matin à l'école primaire Mira-Bois, à Mirabel afin de procéder à une annonce liée au milieu de l'éducation. Plus précisément, la CAQ s'est engagée, si elle est reportée au pouvoir, à bonifier l'aide pour les dépenses scolaires. Dans les faits, la formation politique s'est aussi avancée à rembourser une plus grande part des frais de garde en milieu scolaire. Ces deux nouvelles mesures, à elles seules, pourraient atteindre jusqu'à 14 000$ par enfant.

Le Supplément pour la rentrée scolaire, qui se chiffre à 127 $ actuellement, pourrait grimper jusqu'à 250 $ par enfant. Quant aux frais de garde, le nouveau crédit d'impôt pourrait permettre de remettre jusqu'à 75 % des frais liés aux services de garde dans les poches des parents. Le remboursement atteindra jusqu'à 1 309$ par enfant pour 500 000 enfants.

Parti québécois:

De son coté, Paul St-Pierre Plamondon a indiqué que les aînés sont au coeur des priorités du PQ. C'est pourquoi, si sa formation politique, obtient le pouvoir le 5 octobre prochain, elle augmentera de 50 % le budget consacré au service de soins à domicile. Dans la même veine, une aide financière de 10 000$ sera décernée aux personnes intéressées à convertir une propriété en maison intergénérationnelle. Enfin, PSPP a aussi précisé que son parti allait bonifier à 10 M $ le Programme d'aide financière pour l'exécution de travaux et faciliter l'accès au crédit d'impôt pour le maintien à domicile.

Parti libéral du Québec:

Québec Solidaire:

Bien que discrète sur le plan local, Ruba Ghazal a confirmé l'intention de son parti d'augmenter le salaire minimum à 20 $ de l'heure s'il accède au pouvoir, et ce, dès le 1er mai 2027. Par la suite, il sera indexé annuellement à l'inflation.

Dans le même ordre d'idée, QS promet une enveloppe de 330 M $ pour soutenir les employeurs lors de la première année de l'entrée en vigueur de cette mesure. De ce montant, 100 M $ seront octroyés aux organismes communautaires. On promet aussi la mise en place d'un plan pour soutenir les organismes communautaires, les PME et les entreprises agricoles.

Parti conservateur du Québec:

Pour sa part, Eric Duhaime veut redonner le pouvoir aux travailleurs syndiqués. Comment? En faisant en sorte qu'ils aient plus de contrôle sur leurs cotisations, mais aussi de meilleurs recours.

Cela se traduira, si son gouvernement est élu, par un droit de retrait individuel pour les cotisation liées à des activités politiques ou idéologiques, à un scrutin secret obligatoire pour l'accréditation syndicale, à un accès publics aux états financiers et aux dépenses syndicales, mais aussi à un mécanisme de plaintes confidentiel, rapide et gratuit.

Parti libéral du Québec:

Charles Milliard a aussi pris la parole en ce congé férié pour faire des annonces sur le thème de la santé. Il s'est engagé, s'il devient premier ministre, à agrandir et moderniser de la Cité-de-la-Santé de Laval. Le projet débutera dans un premier mandat avec une phase 1 qui permettra l'ajout de 108 lits en médecine et en chirurgie, a-t-il laissé entendre.

Localement, le candidat dans Vaudreuil, James Hughes, invite les électeur intéressés à venir le rencontrer le mardi 8 septembre prochain à 17 h à la Microbrasserie Trois-Lacs de Vaudreuil-Dorion.

Beauharnois:

Soulanges: