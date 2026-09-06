Lancement de la campagne électorale des candidats du PQ

C'est le dimanche 6 septembre que le Parti Québécois a officiellement lancé sa campagne électorale dans Vaudreuil-Soulanges lors d'un rassemblement organisé au vignoble Côte de Vaudreuil dans la circonscription du même nom.

Pour l'occasion, militants, citoyens du secteur et bien sûr les deux candidats du PQ, soit Francis Deroo et Meili Faille, ont échangé sur les principaux enjeux de notre région. L'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, a fait acte de présence en plus de prononcer un discours ponctué d'humour et de commentaires politiques.

Dans un contexte particulier où l'ombre du président Donald Trump plane sur la campagne électorale, M. Duceppe, dont le père est né à Les Cèdres, a d'abord dénoncé la rhétorique qu'il juge contradictoire de certains partis : « Je pense en premier lieu à Québec solidaire. Eux, ils nous disent : "On veut un Québec souverain, mais pas n'importe lequel", mais entre-temps, ils sont prêts à vivre dans n'importe quel Canada. On a M. Milliard qui nous dit sans cesse qu'il met de l'avant l'économie, mais pour l'avoir écouté, je n'ai rien vu d'élaboré comme discours. Éric Duhaime nous propose de couper pas à peu près dans tous les services, en disant que ça va augmenter le portefeuille des gens. Je ne sais pas s'il se rend compte, mais quand vous coupez les services, le besoin des services ne disparaît pas, il va falloir que les gens payent ».

Il juge finalement que la CAQ de Christine Fréchette est trop proche du gouvernement fédéral de M. Carney et nuit ainsi au développement du Québec. Pour Gilles Duceppe, les deux candidats que présente le PQ dans Vaudreuil et Soulanges vont « démontrer que la seule solution, c'est le Parti québécois et, en temps et lieu, la souveraineté du Québec. »

Claude DeBellefeuille, députée du Bloc québécois dans Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, a également pris la parole avant d'introduire M. Deroo et Mme Faille.

« On a comme objectif de faire élire Meili dans Vaudreuil et Francis dans Soulanges. On a aussi comme ambition de faire élire Alexandre Daneau dans Beauharnois et Frédéric Laplante aussi dans Huntingdon », a-t-elle souligné en présentant l'entièreté des candidats du Suroît et en se disant fière de pouvoir travailler avec eux.

Francis Deroo, candidat dans la circonscription de Soulanges

Ancien maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, pompier et entrepreneur, Francis Deroo souhaite mettre à profit son expérience dans les milieux municipal et entrepreneurial pour défendre plusieurs dossiers régionaux.

Le transport constitue l’un des principaux enjeux soulevés par le candidat péquiste. Il estime que l’état des infrastructures routières est important dans une région où la voiture prône encore, mais il n'écarte pas du tout le développement de la mobilité durable. Au contraire, M. Deroo estime que les gens de Soulanges manquent d'options en transport collectif. Après avoir rencontré les citoyens et les élus municipaux, il évoque un manque flagrant.

« On n’a pas de transport en commun efficace [...] la population doit disposer d’une meilleure mobilité à l’intérieur même de la circonscription », met-il en évidence.

La protection du territoire agricole figure également parmi les priorités électorales de M. Deroo. Il considère que la région possède un patrimoine agricole important, parmi les plus précieux de la province, et souhaite le préserver à tout prix.

Fort de son expérience dans le monde municipal, le candidat affirme également vouloir améliorer le soutien offert aux municipalités. Le péquiste n'a pas manqué de critiquer la complexité de certains programmes gouvernementaux destinés aux municipalités. D'après les discussions qu'il a eues avec certaines d'entre elles, il arrive parfois que des villes laissent tomber une subvention, aussi petite soit-elle, en raison d'un manque de ressources pour formuler une demande.

« Ce n'est pas normal que les municipalités fassent ainsi pour des subventions de quelques milliers de dollars, le gouvernement du Québec se doit de mieux accompagner les municipalités », soutient-il.

Meili Faille, candidate dans la circonscription de Vaudreuil

Ancienne députée à la Chambre des communes du Canada pour le Bloc québécois, Meili Faille affirme effectuer un retour en politique avec une connaissance approfondie du territoire et des dossiers qui touchent la région qui l'a vue grandir et évoluer à travers les années.

« Je me devais de revenir en politique et je devais reprendre ma place, et pour servir la population », insiste-t-elle, ajoutant vouloir mettre son expérience, sa proximité avec le monde communautaire et son énergie au service des gens.

Son engagement politique s’inscrit d'ailleurs dans une tradition familiale. Son père, lui-même engagé dans différents conseils d’administration depuis qu'elle est jeune, s'est déjà présenté pour le PQ dans Châteauguay.

Parmi les dossiers qui retiennent son attention figure celui de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Mme Faille rappelle l’importance de préparer l’arrivée des nombreux travailleurs qui y seront associés. « Il faut accueillir et garder ceux qui y travailleront en leur donnant une bonne qualité de vie [… « Il faut préparer les dix, vingt, trente prochaines années de la santé dans notre région en plein essor », soutient-elle.

Comme son collègue, M. Faille aborde les enjeux liés aux infrastructures routières sans omettre le dossier de contournement de l'autoroute 20 en précisant que des familles et des commerçants ont vécu et vivent encore les impacts de ce projet d’infrastructure prioritaire.

Dans son discours, Meili Faille a finalement abordé la question des relations entre le Québec et les Premières Nations. Cette volonté de dialogue basé sur la confiance et le respect s’inscrit, toujours selon elle, dans l’avenir du Québec et des relations entre les différents peuples qui y prospèrent.

L'interdépendance de Vaudreuil et de Soulanges

Francis Deroo comme Meili Faille ont tous les deux mentionné l'importante contiguïté liant Vaudreuil à Soulanges, répétant à plusieurs reprises que l'un ne va pas sans l'autre. Pour eux, les problèmes des deux circonscriptions doivent être abordés comme un tout si on veut en venir à bout.

Ils jugent avoir formé une bonne équipe et sont d'avis que les enjeux de Vaudreuil ont souvent, sinon toujours, des répercussions sur sa voisine et vice-versa.