Carnet de campagne— Jour 8

Voici quelques dépêches en ce jour 8 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.

En ce septième jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ):

La première ministre sortante Christine Fréchette a ciblé le 3e âge pour ses annonces du jour en précisant que si elle est, à nouveau, au pouvoir la CAQ va bonifier de 200 $ le crédit d'impôt de soutien aux aînés. De plus, elle a précisé que les premiers 35 000$ de revenus des 65 ans qui oeuvrent dans un secteur essentiel seront placés à l'abri de l'impôt.

Parti québécois:

Paul St-Pierre Plamondon a dévoilé une mesure permettant aux régions de bénéficier de 10 % de redevances minières versées au gouvernement par les compagnies. Une augmentation qui se chiffre à 48 M $.

Localement, le candidat de Beauharnois, Alexandre Daneau, invite les gens à lui rendre visite à son local électoral situé au 74 avenue Grande-Île à Salaberry-de-Valleyfield ou à assister au lancement de sa campagne prévu le jeudi 3 septembre à 17 h à La Baraque, située sur la rue du Marché à Salaberry-de-Valleyfield.

Pour leur part, Meili Faille, candidate dans Vaudreuil, et Francis Deroo dans Soulanges, lanceront leur campagne conjointement ce dimanche 6 septembre à 14 h au 2692, route Harwood à Vaudreuil-Dorion.

Parti libéral du Québec:

Québec Solidaire:

Bien que discrète sur le plan local, la formation politique a annoncé le jeudi 3 septembre en matinée qu'elle taxera les grosses fortunes si elle accède au pouvoir. Un gouvernement de Québec solidaire augmenterait l’impôt sur ces grandes fortunes pour aller chercher 5 milliards de dollars par année.

Parti conservateur du Québec:

Plus tôt ce jeudi, Eric Duhaime s'est adressé aux parents dont les enfants n'ont pas une place en garderie subventionnée. Si sa formation politique est élue le 5 octobre prochain, elle mettra en place plusieurs aides financières pour les familles toujours sur liste d'attente. Par exemple, la bonification du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants ou une allocation de 100 $ aux parents qui n'ont pas accès à une place subventionnée ou qui ne réclament pas ce crédit d'impôt.

Parti libéral du Québec:

Charles Milliard a pris la parole ce jeudi pour lever le voile sur la volonté de son parti, s'il est élu, de mettre en place une plateforme de télésanté qui serait intégrée à la première ligne dans le réseau de la santé. Ce portail accessible en ligne deviendrait accessible aux patients intéressés dans les deux premières années d'un premier mandat, a-t-il estimé.

Localement, le candidat dans Vaudreuil, James Hughes, invite les électeur intéressés à venir le rencontrer le mardi 8 septembre prochain à 17 h à la Microbrasserie Trois-Lacs de Vaudreuil-Dorion.

Beauharnois:

Soulanges: