Carnet de campagne— Jour 7

Voici quelques dépêches en ce jour 7 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.

En ce septième jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ):

L’Équipe Christine Fréchette propose de poursuivre la modernisation de l’État québécois pour qu’il coûte moins cher, fonctionne plus rapidement et offre les meilleurs services aux citoyens, notamment en s'attaquant à la paperasse et au dédoublement.

Localement, la députée sortante de Soulanges, Marilyne Picard, invite les citoyens de Rigaud à aller à sa rencontre ce jeudi 3 septembre de 10 h à 11 h 30 pour échanger. La rencontre aura lieu au restaurant Tim Hortons.

Parti québécois:

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, annonce qu’un gouvernement du Parti québécois lancera cinq grands chantiers pour notre école publique afin de donner à tous les jeunes une chance égale de réussir et de prendre de front les principaux problèmes que connaît notre système d’éducation.

Localement, le candidat de Beauharnois, Alexandre Daneau, invite les gens à lui rendre visite à son local électoral situé au 74 avenue Grande-Île à Salaberry-de-Valleyfield ou à assister au lancement de sa campagne prévu le jeudi 3 septembre à 17 h à La Baraque, située sur la rue du Marché à Salaberry-de-Valleyfield.

Pour leur part, Meili Faille, candidate dans Vaudreuil, et Francis Deroo dans Soulanges, lanceront leur campagne conjointement ce dimanche 6 septembre à 14 h au 2692, route Harwood à Vaudreuil-Dorion.

Parti libéral du Québec:

De son côté, le chef du PLQ, Charles Milliard, a confirmé qu'un gouvernement libéral élu rehaussera le Plan québécois des infrastructures (PQI) à 195 milliards $ sur 10 ans à compter de 2027, ce qui constitue un ajout de 28 M $.

Québec Solidaire:

Bien que discrète sur le plan local, la formation politique a pris deux engagements dans les dernières heures pour favoriser l'accès à la propriété. Via sa porte-parole Ruba Ghazal, QS a affirmé qu'un gouvernement solidaire au pouvoir mettrait en place un programme de prêts pour la mise de fonds des premiers acheteurs qui pourrait atteindre jusqu'à 15 % de la valeur d'une maison neuve et 5 % pour une maison existante.

Parti conservateur du Québec:

Plus tôt ce mercredi, Eric Duhaime a indiqué qu'un gouvernement conservateur élu s'attaquerait à négocier la reconnaissance mutuelle de services, de biens et de titres professionnels entre les provinces, notamment pour l'industrie du camionnage, en plus de réduire les barrières interprovinciales pour la vente d'alcool.

Projections:

Beauharnois:

Soulanges:

Vaudreuil: