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Circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. 

Carnet de campagne— Jour 6

durée 15h00
1 septembre 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Voici quelques dépêches en ce Jour 6 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. 

Coalition Avenir Québec: 

La première ministre du Québec sortante, Christine Fréchette a présenté ce mardi 1er septembre en direct du parc Quatre-Saisons de Saint-Zotique, son deuxième engagement de son Plan Famille pour aider davantage de jeunes Québécois à poursuivre leurs études. Un gouvernement Fréchette investira 1 000 $ dans le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) de chaque enfant né au Québec à compter de l’automne 2027. 

Capture d’écran, le 2026 08 31 à 13.13.42

Dans Vaudreuil, la candidate Chantal Darcy, et la députée sortante et candidate dans Soulanges, Marilyne Picard, déplorent des actes de vandalisme posés à l'encontre des pancartes électorales de l'Équipe Fréchette. 

Dans les dernières heures, la CAQ s'est aussi engage à accélérer l’accès aux soins pour réduire les listes d’attente. Quand une ressource est disponible, dans le réseau public comme au privé, il faut pouvoir l’utiliser pour accélérer une chirurgie ou un diagnostic. Si cette ressource est au privé, le patient n’aura rien à payer. En parallèle, il faut continuer de renforcer le réseau public et la première ligne pour que davantage de Québécois aient accès plus tôt au bon professionnel et aux soins dont ils ont besoin, avant que leur état se détériore.

Projections: 

Beauharnois:

Capture d’écran, le 2026 09 01 à 10.53.17

 

Soulanges:

Capture d’écran, le 2026 09 01 à 10.54.53

 

Vaudreuil: 

Capture d’écran, le 2026 09 01 à 10.56.28

 

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