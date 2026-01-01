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Circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. 

Carnet de campagne— Jour 5

durée 15h00
31 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Voici quelques dépêches en ce Jour 5 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. 

Coalition Avenir Québec: 

L’Équipe Christine Fréchette souhaite accélérer l’accès aux soins pour réduire les listes d’attente. Quand une ressource est disponible, dans le réseau public comme au privé, il faut pouvoir l’utiliser pour accélérer une chirurgie ou un diagnostic. Si cette ressource est au privé, le patient n’aura rien à payer. En parallèle, il faut continuer de renforcer le réseau public et la première ligne pour que davantage de Québécois aient accès plus tôt au bon professionnel et aux soins dont ils ont besoin, avant que leur état se détériore.

Capture d’écran, le 2026 08 31 à 13.13.42

Dans Vaudreuil, la candidate Chantal Darcy, et la députée sortante et candidate dans Soulanges, Marilyne Picard, déplorent des actes de vandalisme posés à l'encontre des pancartes électorales de l'Équipe Fréchette. 

Parti libéral du Québec: 

De son côté, le PLQ a profité de la journée de dimanche le 30 août pour annoncer un projet d’infrastructure majeur attendu par de nombreux citoyens de Vaudreuil-Soulanges, soit le parachèvement de l'autoroute 20, à Vaudreuil-Dorion. 

Ce lundi 31 août, le chef du Parti libéral du Québec, M. Charles Milliard, propose d’avoir de l’ambition pour enrayer la crise du logement qui sévit présentement au Québec. Pour ce faire, il présente aujourd’hui la première phase d’un plan ambitieux en habitation visant à construire, à terme, 100 000 logements par année au Québec.

Projections: 

Beauharnois:

Capture d’écran, le 2026 08 31 à 13.33.28

Soulanges:

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Vaudreuil: 

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