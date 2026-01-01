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Charles Royer Tremblay se joint à la course

Le Parti Libéral du Québec dévoile son candidat dans Beauharnois

durée 14h00
15 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le Parti libéral du Québec a annoncé le lundi 10 août la candidature de Charles Royer Tremblay dans la circonscription de Beauharnois en vue des prochaines élections provinciales générales qui auront lieu au mois d'octobre.  Le candidat a grandi à St-Chrysostome et a effectué l’ensemble de son parcours scolaire en Montérégie.

M. Royer Tremblay a réalisé ses études secondaires à Beauharnois, au sein du programme international, avant de poursuivre, au cégep de Valleyfield, un diplôme préuniversitaire en science politique. Il a conclu ses études supérieures à l’École nationale d’administration publique.

« Charles connaît Beauharnois parce qu’il y a grandi et étudié, et il connaît les gens d’ici. La combinaison de son expérience personnelle et professionnelle est précieuse pour une région dont L'avenir économique passe par l’investissement, l’exportation et la diversification des marchés. Il apporte une vision économique à la région afin de saisir les opportunités à portée de main. Il a le parcours, la rigueur et l’ambition qu’il faut pour défendre les intérêts des gens du comté de Beauharnois à Québec », a mentionné Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

Après l’université, l'homme originaire de la région entreprend un parcours international qui l’amène à vivre dix ans en Asie. Il y travaille dans les secteurs du tourisme, de la construction et des infrastructures, tout en fondant et en dirigeant sa propre entreprise. Cette immersion professionnelle lui a permis d’acquérir une compréhension concrète des marchés étrangers, des dynamiques économiques régionales et des réalités opérationnelles liées au développement de projets dans des contextes culturels variés.

À son retour au Québec, le candidat du PLQ dans Beauharnois met à profit cette expertise internationale au sein du développement économique, notamment en accompagnant les entreprises québécoises à la diversification des marchés.

« J’ai grandi dans cette région, j’y ai fait mon école secondaire et mon cégep, et c’est ici que je veux mettre à profit tout ce que j’ai appris ailleurs. Après dix ans à bâtir des projets à l’étranger, je reviens avec une conviction simple: le développement économique se fait par la proposition d’une vision structurante qui se bâtit en partenariat avec les différents acteurs du milieu. C'est ce genre d’ambition et de pragmatisme que je souhaite offrir aux citoyens du comté de Beauharnois, avec l’équipe de Charles Milliard, à l’Assemblée nationale », déclare Charles Royer Tremblay à l'approche de la campagne électorale.

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