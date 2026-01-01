Le chef du Parti québécois dans Beauharnois pour affronter Carl Carmoni

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Le lundi 10 aout en matinée, un évènement peu commun était noté à l’agenda du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. En effet, l’homme politique était de passage dans le comté de Beauharnois pour affronter la légende du mini-putt Carl Carmoni à Salaberry-de-Valleyfield.

Vers 10 h 30, la voiture de celui qui aspire au poste de premier ministre du Québec s’est garée sur le stationnement du Mini-putt Valleyfield et l’élu, surnommé PSPP, en est descendu. Vêtu d’un polo vert forêt et d’un pantalon beige, l’homme était prêt à affronter la légende vivante du mini-putt.

En effet, Carl Carmoni, originaire de L’Île-Perrot dans Vaudreuil-Soulanges, a laissé sa marque au sein de cette discipline en tant que joueur élite. Depuis les années 1990, il cumule les titres de toutes sortes tels que : Champion de la 1ere coupe du président en 1992, Champion tournoi des Vacances en 1994, Record en tournoi de classification maxi équipe avec un pointage de 66 pour 3 parties avec Suzanne Carmoni en 1995, Champion tournoi du printemps en 1996, Champion couple mixte avec Suzanne Carmoni en 1997 et 2009, Champion provincial en 1998, Champion ligue provinciale équipe de 4 joueurs avec Suzanne Carmoni, Francine Lachaine et André Dugas en 1996 et 1997, Champion tournoi du Printemps en 1996, 2010 et 2015, Champion des Maitres Maxi en 2010 et 2011, Champion Coupe d’été en 2010, Champion Jean Benoit en 2008, 2010, 2012, 2018 et 2019, Gagnants du tournoi Pepsi équipe de Shawinigan-Sud avec Suzanne Carmoni de 2010 à 2012 et Champion de la coupe du président en: 1992, 2008, 2010, 2013, 2014,2015 et 2019.

« J’ai reçu un appel récemment d’une personne qui m’a demandé si j’accepterais de jouer une partie avec son frère et que si oui, son équipe me contacterait pour organiser le tout. Je ne savais pas de qui il s’agissait, mais j’ai fini par faire le rapprochement. Je n’ai pas fait de préparation spéciale pour cette confrontation amicale », indiquait le champion à Néomédia peu de temps avant le début du match.

De son côté, PSPP a précisé à son arrivée sur place qu’il avait caché une partie de sa stratégie à son adversaire. « J’ai apporté deux outils avec moi aujourd’hui qui me permettront de battre M. Carmoni, soit mon niveau et un sextant. J’espère qu’ils me seront utiles. »

Parmi les militants présents pour suivre ce duel amical entre les deux adversaires, on notait la présence du maire Miguel Lemieux et de la députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, Claude DeBellefeuille.

Pour sa part, le candidat du PQ dans Beauharnois, Alexandre Daneau, avait pour tâche d’animer la joute. Dès l’arrivée du chef du Parti québécois, la foule a scandé « On veut un pays ».

Plus tard pendant la partie qui se tenait sous les yeux des médias et des partisans, PSPP a confié « que la mobilisation à Salaberry-de-Valleyfield était réussie et qu’il était heureux de jouer contre la légende Carl Carmoni. »

Tout au long du parcours de 18 trous, Carl Carmoni prodiguait des conseils à son adversaire. « Même si c’était une compétition, l’objectif n’était pas de l’humilier, mais d’avoir du plaisir. J’ai été impressionné par sa performance. Ça été un match plaisant. Le terrain ici est loin d’être facile pour un débutant. Le trou 7, la rivière, est l’un des plus difficiles au Québec. La partie s’est terminée par un pointage de 36 pour lui et de 33 pour moi, ce qui est excellent », a confié M. Carmoni à Néomédia après sa victoire confirmée.

Pour sa part, Alexandre Daneau a mentionné avoir eu beaucoup de plaisir à la description de ce face-à-face. « C’est la première fois que j’animais un duel de mini-putt. C’était très agréable. Je trouve que ça envoie un message clair, fort et généreux aux militants de Beauharnois. Ça va faire une différence pour la suite des choses. On sent un vent de confiance et une belle mobilisation dans le comté. »

Après son passage sur les verts, et un bain de foule, le chef a pris la route de Patate Mallette où il a dégusté un diner en compagnie des militants intéressés.