Le Parti conservateur du Québec dévoile ses candidats locaux

Le Parti conservateur du Québec annonce le lancement officiel de la campagne de ses candidats de Soulanges ,Kristian Solarik ,de Beauharnois, Angélika Homère ainsi que celui de Vaudreuil M.Patrick Caron.

Soulanges | M.Kristian Solarik

Professionnel œuvrant dans les domaines du transport, de la sécurité et des ventes, M. Solarik possède un parcours diversifié axé sur le service, la rigueur et la recherche de solutions concrètes. Impliqué en politique depuis plusieurs années, il souhaite mettre son expérience au service des citoyens de Soulanges et représenter leurs intérêts avec sérieux, proximité et détermination.

Il souhaite défendre des solutions concrètes pour améliorer l’accès aux soins de santé, alléger le fardeau fiscal et réglementaire des familles et des entrepreneurs, faciliter l’accès à la propriété et favoriser une gestion responsable des finances publiques afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

Beauharnois | Mme. Angélika Homère



Sociologue, entrepreneure et résidente de Beauharnois, Angélika Homère est spécialisée en genre, équité et diversité. Originaire d’Haïti, elle a choisi de bâtir sa vie au Québec, où elle s’est profondément enracinée dans sa communauté. Son parcours professionnel et son engagement citoyen lui ont permis de développer une solide compréhension des réalités vécues par les familles, les travailleurs et les entrepreneurs.

Elle souhaite représenter les citoyens de Beauharnois avec écoute, pragmatisme et proximité. Elle défend des solutions concrètes pour redonner du pouvoir d’achat aux familles, soutenir le développement économique, améliorer l’accès aux soins de santé et alléger le fardeau fiscal et réglementaire. Elle croit qu’une gestion responsable de l’État est essentielle à la prospérité du Québec.

Vaudreuil | M.Patrick Caron

Issu d’une famille d’entrepreneurs dans le domaine de la construction, Patrick Caron a développé une bonne compréhension des défis auxquels font face les familles, les travailleurs et les entrepreneurs. Son parcours a renforcé sa conviction qu’une économie forte repose sur l’initiative, le travail et un environnement favorable au développement des entreprises.

Il souhaite représenter les citoyens de Vaudreuil avec écoute, transparence et pragmatisme. Il défend des solutions concrètes pour redonner du pouvoir d’achat aux familles, faciliter l’accès à la propriété, alléger le fardeau fiscal et réglementaire et favoriser le développement économique de la région. Il croit qu’une gestion responsable de l’État est essentielle à la prospérité du Québec.



