Le Parti libéral du Québec présente James Hughes, candidat dans Vaudreuil

Même si son adresse civique officielle se situe dans la métropole, le nouveau candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans le comté de Vaudreuil, James Hughes, a des racines bien ancrées dans la région. En effet, ses parents sont citoyens de la Ville de Hudson.

L'officialisation de sa candidature a eu lieu le jeudi 6 août à 14 h à la Microbrasserie Trois-Lacs de Vaudreuil-Dorion, en présence de militants, mais aussi d'anciens élus libéraux tels que Lucie Charlebois, Geoffrey Kelly et de la députée sortante Marie-Claude Nichols. L'ancien premier ministre Daniel Johnson était aussi présent pour l'occasion.

« Je tiens à remercier et à souligner l'apport incroyable de Marie-Claude Nichols à notre parti grâce à sa grande expérience en politique municipale et provinciale. J'ai adoré travailler avec toi et je sais que demeurera une précieuse défenderesse de la région et de ses enjeux », a indiqué le chef du PLQ, Charles Milliard dès le début de son allocution.

Pour ce dernier, James Hughes est la personne toute désignée pour succéder à Mme Nichols. Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Hughes a été, jusqu'à tout récemment, bien impliqué au sein de la Mission Old Brewery, un organisme qui a son importance dans l'écosystème montréalais en luttant contre l'itinérance.

« C'est un homme à la feuille de route intéressante. Il a notamment étudié à l'Université de Cambridge, à l'Université Queen's et à McGill. Sa récente expérience à la Mission Old Brewery fait de lui un atout pour s'attaquer à cet enjeu de société que représente l'itinérance et trouver des solutions concrètes. De plus, il a été sous-ministre au Nouveau-Brunswixk et dispose d'un excellent réseau de contacts qui faciliteront nos relations avec le palier fédéral et le reste du Canada. Ce sera très bénéfique pour nous. Le comté de Vaudreuil a beaucoup d'histoires et je peux vous assurer qu'on veut continuer à contribuer à sa croissance», a mentionné le chef avant de céder la parole au principal intéressé.

Heureux d'aider le PLQ à bâtir un programme fort

« Je me réjouis de cette opportunité et de pouvoir aider le PLQ à bâtir un programme basé sur la lutte à l'itinérance et la construction de logements. Depuis 2022, l'itinérance au Québec a bondi de 20 % au Québec, et ce, dans toutes les régions. Ce soir, 12 000 personnes au Québec seront sans domicile fixe, c'est du jamais vu. Les urgences, les parcs et le métro sont devenus des refuges pour cette clientèle et la population attend que le prochain gouvernement renverse la vapeur », a précisé M. Hughes.